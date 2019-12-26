Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»

Несмотря на санкции США, швейцарская Allseas еще теоретически может достроить газопровод «Северный поток-2», заявил РБК министр энергетики Александр Новак. По его словам, компания приостановила работы для исключения риска санкций

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Несмотря на то что США в ночь на 21 декабря ввели санкции в отношении «Северного потока-2» и швейцарский трубоукладчик Allseas приостановил строительство трубы по дну Балтийского моря, эта компания еще может завершить проект. Об этом в интервью РБК заявил министр энергетики Александр Новак.

«Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток-2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы», — отметил Новак.

Глава Минэнерго заверил, что газопровод мощностью 55 млрд куб. м (более 25% экспорта «Газпрома» в Европу) «будет достроен при любых обстоятельствах». По его словам, осталось уложить менее 160 км трубы из около 1,2 тыс. км.

Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, у «Газпрома» есть альтернативные варианты, как все проложить. «Это все равно месяцы — месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что в этом нет «ничего страшного» особенно с учетом того, что накануне введения санкций «Газпром» договорился с Украиной о продолжении транзита газа в Европу с 1 января 2020 года.