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Бизнес ,  
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Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»
Несмотря на санкции США, швейцарская Allseas еще теоретически может достроить газопровод «Северный поток-2», заявил РБК министр энергетики Александр Новак. По его словам, компания приостановила работы для исключения риска санкций
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Несмотря на то что США в ночь на 21 декабря ввели санкции в отношении «Северного потока-2» и швейцарский трубоукладчик Allseas приостановил строительство трубы по дну Балтийского моря, эта компания еще может завершить проект. Об этом в интервью РБК заявил министр энергетики Александр Новак.

«Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток-2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы», — отметил Новак.

Глава Минэнерго заверил, что газопровод мощностью 55 млрд куб. м (более 25% экспорта «Газпрома» в Европу) «будет достроен при любых обстоятельствах». По его словам, осталось уложить менее 160 км трубы из около 1,2 тыс. км

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»
Бизнес

Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, у «Газпрома» есть альтернативные варианты, как все проложить. «Это все равно месяцы — месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что в этом нет «ничего страшного» особенно с учетом того, что накануне введения санкций «Газпром» договорился с Украиной о продолжении транзита газа в Европу с 1 января 2020 года.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) в размере $738 млрд на 2020 год, который, в частности, предусматривает введение ограничений против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» по дну Балтийского моря и «Турецкого потока» (по дну Черного моря). Речь идет о полной блокировке всех американских активов попавших под санкции компаний, запрете на операции с ними и запрете на въезд представителей компаний в Штаты. Эта мера, согласно документу, была принята для «обеспечения энергетической безопасности Европы» и «сдерживания российской агрессии».

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «Северный поток – 2», «Газпром»
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