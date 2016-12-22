ВЭБ подаст иск против Украины из-за ареста акций Проминвестбанка

Внешэкономбанк намерен добиться компенсации за «незаконную экспроприацию инвестиций»

Здание ​Внешэкономбанка (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Внешэкономбанк решил инициировать инвестиционный спор с Украиной из-за ареста акций украинских «дочек» российских банков, в капитале которых участвует государство. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель правовой дирекции Внешэкономбанка Игорь Краснов, которого в ответе на запрос РБК процитировала пресс-служба госкорпорации.

Чего хочет ВЭБ

Речь идет об обращении в международный арбитраж в рамках соглашения между российским правительством и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 27 ноября 1998 года, пояснил он.

«Предметом иска будет являться взыскание Внешэкономбанком с Украины компенсации за нарушение ею стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных соглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций Внешэкономбанка», — заявил старший вице-президент ВЭБа.

Первым шагом в рамках этого решения стало письменное уведомление, которое Внешэкономбанк направил в адрес Украины. В корпорации пояснили, что если инвестиционный спор не удастся решить на переговорах, его будет рассматривать Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма.

«Банк готов использовать все инструменты, предусмотренные как российским, так и международным правом, для защиты прав и законных интересов Внешэкономбанка», — подчеркнул Краснов.

Причина ареста акций

На этой неделе апелляционный суд Киева принял решение об аресте акций украинских «дочек» ВТБ, Проминвестбанка (принадлежит ВЭБу) и Сбербанка. Решение было принято в рамках обеспечения иска по взысканию с России компенсации за активы в Крыму.

Сбербанк намерен обжаловать арест акций: в организации заявили, что работают на территории Украины, соблюдая действующее в стране законодательство. А в ВТБ сообщили РБК, что «потрясены уровнем правового нигилизма, который был продемонстрирован» Киевом, и обвинили Украину в попытке неправомерного захвата активов.

Украина в марте 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков — украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Банка. Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. В марте 2018 года действие санкций было продлено — теперь решение коснулось только четырех «дочек», так как Сбербанк продал VS Bank. Спустя несколько дней деятельность дочернего для ВТБ БМ Банка решено было прекратить.

Кто претендовал на Проминвестбанк

ВЭБ также планировал продать Проминвестбанк: рассматривать заявки на покупку «дочки» российского банка Национальный банк Украины начал еще в мае прошлого года. Тогда регулятор сообщал о заявках от двух граждан Украины, но не раскрывал их личности. Позже стало известно, что претендентами на покупку были украинский народный депутат Максим Микистась и основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс.

Через несколько месяцев заявку на приобретение Проминвестбанка подал один из богатейших людей Украины Александр Ярославский, известный как основатель УкрСиббанка. В декабре глава Внешэкономбанка Сергей Горьков рассказал, что с Ярославским действительно шли переговоры, но до финала сделка не дошла.​

В феврале 2018 года Горьков заявлял, что сделка по продаже украинской «дочки» может быть закрыта до 1 мая, но отказался назвать возможного покупателя. А в августе «Коммерсантъ» выяснил, что ВЭБ вовсе отказался от продажи, разорвав отношения с последним покупателем: по данным источников газеты, это был Павел Фукс. Причиной отказа от сделки стало то, что ее ни в каком виде не удалось согласовать с Нацбанком Украины.

ВЭБ решил пойти по пути сворачивания бизнеса на Украине, заявляли собеседники издания.