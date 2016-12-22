«Коммерсантъ» узнал о прекращении попыток продать «дочку» ВЭБа на Украине

После нескольких неудачных попыток ВЭБ решил не продавать Проминвестбанк, а пойти по пути сворачивания бизнеса на Украине

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Внешэкономбанк отказался от продажи своей «дочки» на Украине — Проминвестбанка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Один из них рассказал газете, что ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем — украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом. Собеседник издания уточнил, что сторонам ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Национальным банком Украины (НБУ).

После этого ВЭБ решил пойти по пути сворачивания бизнеса на Украине, Проминвестбанк перестал выдавать кредиты и принимать вклады.

Источник, близкий к Проминвестбанку рассказал изданию о проблемах, связанных с закрытием банка. «Проблема заключается в том, что на балансе банка находятся кредиты, которые истекут не раньше чем через четыре года. Соответственно, их можно либо переуступить за небольшие деньги, либо же сократить сеть Проминвестбанка до одного отделения и ждать завершения всех расчетов с клиентами», — сказал собеседник издания, добавив, что на Украине сейчас плохие условия для продажи недвижимости, принадлежащей банку.

В марте 2017 года Нацбанк Украины объявил о санкциях против украинских «дочек» связанных с государством российских банков. До этого соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Под санкции подпали украинский Сбербанк, украинский ВТБ, БМ Банк («внучка» ВТБ), Проминвестбанк («дочка» ВЭБ) и VS Bank. Кроме них на Украине работает еще три банка с российским капиталом: Альфа-банк, Укрсоцбанк (принадлежит «Альфа-групп») и банк «Форвард» (принадлежит группе «Русский стандарт»), которые не попали под санкции.

В феврале 2018 года глава ВЭБа Сергей Горьков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил, что сделка по продаже Проминвестбанка может быть закрыта до 1 мая. «Мы ожидаем решения, которое взаимоприемлемо и для Национального банка Украины (НБУ), и для нас. Поэтому мы думаем, что до 1 мая мы можем сделку закрыть», — сказал он тогда, отказавшись назвать рассказывать подробности и назвать покупателя.