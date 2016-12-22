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Киевский суд арестовал акции «дочек» российских банков
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Киевский суд арестовал акции «дочек» российских банков
Финансы, 15:44
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Киевский суд арестовал акции «дочек» российских банков
Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» ВТБ и Сбербанка
Фото: Апеляційний суд міста Києва / Facebook

Апелляционный суд Киева принял решение об аресте акций украинских «дочек» российских банков, в капитале которых участвует государство — ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка, сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на определение суда от 5 сентября.

В соответствии с документом, решение об аресте акций принято в рамках обеспечения иска по взысканию с России компенсации за активы в Крыму.

РБК направил запросы в Сбербанк, ВТБ и ВЭБ

Весной 2018 года Постоянная палата Третейского суда в Гааге (ППТС) вынесла решение по жалобе ООО «Эверест Истейт» и 17 других украинских структур, а также одного физлица — бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, обвинявших Россию в экспроприации их активов на территории Крыма. Тогда СМИ сообщали, что арбитраж присудил группе истцов компенсацию на общую сумму $159 млн.

В марте 2017 года Киев ввел в отношении пяти «дочек» российских банков — VS Bank, Сбербанка Украины, ВТБ, БМ Банка и Проминвестбанка санкции, запретив им осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывода капиталов за пределы Украины в пользу лиц, связанных с банками. В декабре прошлого года VS Bank купила группа ТАС Сергея Тигипко, в марте 2018 года деятельность дочернего ВТБ БМ Банка решено было прекратить. Принадлежащий ВЭБу Проминвестбанк, а также украинские «дочки» ВТБ и Сбербанка по-прежнему остаются под санкциями.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Украина , Банки
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