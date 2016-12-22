Глава ВЭБа опроверг продажу Проминвестбанка бизнесмену Ярославскому

Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков опроверг сообщения СМИ о продаже украинской «дочки» — Проминвестбанка — предпринимателю из Украины, главе группы DCH Александру Ярославскому. Об этом Горьков заявил журналистам по итогам наблюдательного совета ВЭБа, передает ТАСС.

По его словам, Ярославский действительно вел переговоры с ВЭБом в начале и в середине 2017 года, но до финальной сделки они не дошли. «Никакого согласия на то, что он представит на согласование документ в [Национальный банк Украины] НБУ, мы не давали», — сказал Горьков.

12 декабря «Украинские новости» сообщили, что Ярославский подал документы в НБУ на покупку Проминвестбанка.

В конце июля RNS со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщало, что Александр Ярославский подал в Нацбанк Украины 14 июля заявку с намерением купить украинскую «дочку» ВЭБа. В пресс-службе НБУ агентству рассказали, что в регуляторе находится два пакета документов для согласования покупки «существенного участия в банке»: документы депутата Украины Максима Микитася (подал 25 апреля) и основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса (тоже подал 25 апреля). Эти документы были зарегистрированы.

Ранее о планах купить Проминвестбанк заявляла подконтрольная Ярославскому DCH. Предложение было рассмотрено наблюдательным советом ВЭБа.

В мае НБУ начал рассматривать заявки на покупку Проминвестбанка, которые были поданы двумя гражданами Украины, личности которых не назывались.

По версии украинского Forbes, Ярославский входит в топ-100 богатейших бизнесменов 2016 года с состоянием $721 млн.