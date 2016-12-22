ВТБ обвинил власти Украины в попытке неправомерного захвата активов банка

Кредитная организация считает решение киевского суда об аресте акций ее украинской «дочки» немотивированным, а исковые требования — не связанными с деятельностью «ВТБ Украина» и других участников группы ВТБ

Офис банка ​ВТБ в Киеве (Фото: РИА Новости)

Международная финансовая группа ВТБ не согласна с решением Апелляционного суда Киева, который накануне, 12 сентября, наложил арест на акции ее дочерней компании, работающей на Украине, и считает, что это решение «абсолютно немотивировано». Об этом РБК заявили в пресс-службе ВТБ.

«Мы потрясены уровнем правового нигилизма, который был продемонстрирован при вынесении этого решения», — заявили в пресс-службе, отметив, что исковые требования, ставшие основой для ареста активов, не связаны с операционной деятельностью как «ВТБ Украина», так и других участников группы.

В ВТБ заверили, что они намерены противостоять неправосудному, по их мнению, решению суда. Арест акций, несмотря на вынесенное судом решение, на работу как банка «ВТБ Украина», так и группы в целом не повлияет, подчеркнули в пресс-службе.

«Наложенный арест, на наш взгляд, абсолютно немотивирован и связан с попыткой неправового захвата наших активов», — добавили в ВТБ.

Помимо «ВТБ Украина» под арест попали акции других украинских «дочек» российских банков, в капитале которых участвует государство, — это Проминвестбанк и Сбербанк. Такое решение было принято на основе иска по взысканию с России компенсации за активы в Крыму.

Сбербанк в ответ на вынесенное против его «дочки» решение заявил, что намерен обжаловать арест акций уже в ближайшее время. В кредитной организации заверили, что на территории Украины банк работает в соответствии с действующим в стране законодательством. Тем не менее на работу кредитной организации арест акций не повлияет, заключили в Сбербанке.

ВЭБ, которому принадлежит Проминвестбанк, не ответил на запрос РБК.

Украина уже пыталась ранее бороться с деятельностью российских банков, которые работают на ее территории. Например, в марте прошлого года Киев ввел санкции против пяти «дочек» VS Bank, Сбербанка Украины, ВТБ, БМ Банка и Проминвестбанка. Им запретили проводить любые финансовые операции на Украине, которые предусматривают перевод или вывод капиталов за пределы страны на счета лиц, которые связаны с этими банками. Спустя несколько месяцев украинская финансово-промышленная группа ТАС Сергея Тигипко купила VS Bank, а в марте этого года ВТБ прекратил деятельность БМ Банка.