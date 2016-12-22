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Сбербанк пообещал обжаловать арест акций «дочки» на Украине
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Сбербанк пообещал обжаловать арест акций «дочки» на Украине
Финансы, 21:17
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Сбербанк пообещал обжаловать арест акций «дочки» на Украине

Сбербанк планирует в ближайшее время обжаловать решение апелляционного суда Киева об аресте акций украинской «дочки» банка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

«Банк работает на территории Украины в полном соответствии с действующим в стране законодательством и регуляторными нормами», — указали в пресс-службе. В Сбербанке заверили, что арест акций не повлияет на работу дочернего предприятия, финансовое состояние банка является стабильным.

«Достаточность капитала банка в два раза превышает норматив НБУ. Банк в состоянии выполнить все свои обязательства перед клиентами», — подчеркнули в пресс-службе. РБК также направил запросы в ВТБ и ВЭБ, акции «дочек» которых также были арестованы.

Апелляционный суд Киева 12 сентября принял решение об аресте акций «дочек» ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка в рамках обеспечения иска по взысканию с России компенсации за активы в Крыму.

В марте 2017 года против пяти «дочек» российских банков — VS Bank, Сбербанка Украины, ВТБ, БМ Банка и Проминвестбанка — на Украине были введены санкции. Им запретили осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывода капиталов за пределы Украины в пользу лиц, связанных с банками. В декабре 2017 года группа ТАС Сергея Тигипко купила VS Bank. В марте 2018 года деятельность дочернего ВТБ БМ Банка решено было прекратить.

Теги: Сбербанк , Украина , Акции , арест
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