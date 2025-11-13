МЭА увидело риск снижения добычи нефти в России из-за санкций

В МЭА видят риск снижения добычи нефти в России из-за санкций США, однако сохраняют прогноз по добыче. По оценкам МЭА, экспорт нефти из России остается на прежнем уровне

Фото: Федор Телков / РБК

Из-за санкций США существует «значительный риск снижения» прогноза добычи нефти в России, заявило в отчете Международное энергетическое агентство (МЭА), передает Bloomberg.

Эксперты агентства считают, что последние введенные санкции США «могут оказать самое далеко идущее влияние на мировые рынки нефти». Там указали, что «поставки сырой нефти из России на данный момент практически не изменились», но добавили, что свертывание глобальных производственно-сбытовых цепочек «создает риски, которые выходят далеко за пределы России», приводит Bloomberg выдержку из отчета.

Тем не менее пока МЭА сохраняет прогноз добычи нефти в России на среднем уровне 9,3 млн барр. в день в текущем квартале и в следующем году. Агентство заявило, что сохранит этот прогноз «до тех пор, пока не станут известны дополнительные подробности о правоприменении и возможных обходных путях».

Как сказано в отчете, Россия «демонстрирует свою способность быстро создавать новые нефтедобывающие компании и перевозить больше грузов с помощью своего флота, подпадающего под санкции».

Всего, по данным МЭА, Россия экспортировала в целом 7,4 млн барр. сырой нефти и нефтепродуктов в день, что ненамного ниже показателей сентября. По оценкам экспертов, из-за снижения цен на российскую нефть доходы Москвы от ее поставок сократились до пятимесячного минимума — $13,1 млрд.

По оценке МЭА, последние санкции США в отношении российского энергетического сектора «кажутся более жесткими», чем предыдущие раунды, о чем свидетельствует сокращение поставок российской нефти в Индию.

После новых санкций США, по данным Reuters, крупнейшие китайские государственные компании приостановили закупки российской нефти с доставкой по морю. Bloomberg писал, что также от поставок топлива из России отказываются небольшие частные китайские компании («чайники») из-за угрозы попадания под санкции.

Кроме того, некоторые поставки нефти из России отменяли индийские государственные нефтеперерабатывающие компании. 31 октября Reuters сообщил, что крупнейший индийский НПЗ Indian Oil Corp. (IOC) закупил у не попавших под санкции компаний несколько партий российской нефти марки ВСТО с поставкой в порт в декабре. Агентство также сообщало, что Турция, один из крупнейших покупателей российской нефти, нарастила закупки топлива у других поставщиков.

Москва считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин счел ограничения попыткой давления США. Он отметил, что ничего нового в этих ограничениях нет, хоть те и будут иметь определенные последствия. «Наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — заверил глава государства.

После того как восемь стран ОПЕК+ решили увеличить объемы добычи на 137 тыс. барр. в сутки, вице-премьер Александр Новак рассказал, что этот шаг позволяет России добывать на 42 тыс. барр. в сутки больше. На фоне планов ОПЕК+ увеличить объемы добычи на те же 137 тыс. барр. в сутки в середине октября Новак заявил, что у России есть потенциал для этого.