Экономика⁠,
0

Новак заявил, что у России есть потенциал дальше наращивать добычу нефти

Новак: у России есть возможность дальше наращивать добычу нефти
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

У России сохраняется потенциал для наращивания объемов добычи нефти, заявил вице-премьер Александр Новак на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2025), его слова передает «РИА Новости».

«Да, у России есть потенциал. Цифры называть не будем», — ответил Новак на вопрос журналистов о том, сможет ли Россия дальше наращивать добычу.

Также вице-премьер сообщил, что Россия не намерена вносить изменения в действующий график компенсаций перепроизводства нефти, согласованный в рамках ОПЕК+. «Мы работаем по тому графику, который уже был утвержден и направлен в секретариат ОПЕК. Мы не планируем его пересматривать», — сказал он.

Ранее в сентябре Новак заявил, что решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти в октябре позволяет России добывать на 42 тыс. барр. в сутки больше.

Пресс-служба ОПЕК сообщила, что восемь ведущих стран ОПЕК+ решили скорректировать добычу нефти на 137 тыс. барр. в сутки из 1,65 млн барр. в день дополнительных добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 года.

На сайте ОПЕК говорится, что решение об увеличении добычи принято, «учитывая стабильный мировой экономический прогноз и текущие здоровые рыночные фундаментальные показатели, что отражается в низких запасах нефти».

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Александр Новак нефть нефтедобыча Россия форум
Александр Новак фото
Александр Новак
политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
