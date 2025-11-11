 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

США предупредили, что не позволят своим союзникам закупать нефть у России

Глава МВД США Бургум: США не позволят союзным странам закупать нефть у России
Сюжет
Война санкций

Союзные США страны не должны закупать российские энергоресурсы, заявил глава МВД США Даг Бургум в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ», — подчеркнул он.

По словам Бургума, американская сторона на переговорах с другими странами каждый раз поднимает вопрос о поставках энергоресурсов из России и Ирана.

Белый дом поспорил с Орбаном о разрешении на нефть из России
Политика
Виктор Орбан

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп вновь заявил о недовольстве закупками ЕС нефти у России. «Но когда ты смотришь на то, что происходит в Европе — многие из этих стран <...> продолжают закупать много нефти и газа из России. И, как вы знаете, я очень возмущен этим, потому что мы помогаем им (европейским странам. — РБК), а они идут и покупают нефть и газ у России», — подчеркнул президент.

Трамп и до этого не раз критиковал ЕС за покупку российских энергоносителей. В июле Евросоюз в рамках сделки с США по снижению пошлин с 30 до 15% согласился отказаться от российских нефти и газа к 2027 году и заменить их американскими. Согласно договоренности, Европа в течение трех лет закупит у США энергоносители на $750 млрд.

В октябре США ввели санкции против российских «Роснефть», ЛУКОЙЛ и их дочерних компаний. Минфин дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что они повлекут за собой «определенные последствия», но существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.

Авторы
Теги
Полина Минаева
МВД США нефть Россия Евросоюз

