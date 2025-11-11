США предупредили, что не позволят своим союзникам закупать нефть у России

Союзные США страны не должны закупать российские энергоресурсы, заявил глава МВД США Даг Бургум в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ», — подчеркнул он.

По словам Бургума, американская сторона на переговорах с другими странами каждый раз поднимает вопрос о поставках энергоресурсов из России и Ирана.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп вновь заявил о недовольстве закупками ЕС нефти у России. «Но когда ты смотришь на то, что происходит в Европе — многие из этих стран <...> продолжают закупать много нефти и газа из России. И, как вы знаете, я очень возмущен этим, потому что мы помогаем им (европейским странам. — РБК), а они идут и покупают нефть и газ у России», — подчеркнул президент.

Трамп и до этого не раз критиковал ЕС за покупку российских энергоносителей. В июле Евросоюз в рамках сделки с США по снижению пошлин с 30 до 15% согласился отказаться от российских нефти и газа к 2027 году и заменить их американскими. Согласно договоренности, Европа в течение трех лет закупит у США энергоносители на $750 млрд.

В октябре США ввели санкции против российских «Роснефть», ЛУКОЙЛ и их дочерних компаний. Минфин дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что они повлекут за собой «определенные последствия», но существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.