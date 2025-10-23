 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Reuters узнал о приостановке Китаем закупок нефти из России после санкций

Reuters: Китай приостановил закупку российской нефти после санкций США
Сюжет
Война санкций
Несколько государственных нефтяных компаний Китая воздержатся от поставок российской нефти морским путем в краткосрочной перспективе, пишет агентство. США ввели новые санкции накануне, Путин назвал это недружественным актом
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Крупнейшие китайские государственные компании приостановили закупки российской нефти с доставкой по морю после введения санкций США, передает Reuters со ссылкой на источники.

Путин оценил новые санкции США
Политика
Владимир Путин

По словам собеседников агентства, нефтяные компании PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и Zhenhua Oil воздержатся от поставок российской нефти морским путем, по крайней мере, в краткосрочной перспективе из-за опасений по поводу санкций.

Как пишет агентство, Китай импортирует морским путем примерно 1,4 млн барр. российской нефти в сутки, при этом большая часть закупается независимыми нефтеперерабатывающими компаниями, в том числе небольшими операторами.

Оценки закупок российской нефти госкомпаниями Китая разнятся, отмечается в статье. Так, по данным аналитиков Vortexa, суточный объем таких поставок за первые девять месяцев 2025 года составляет менее 250 тыс. барр.; Energy Aspects оценила этот показатель в 500 тыс. барр.

Unipec — торговое подразделение Sinopec — на прошлой неделе прекратило закупки российской нефти после введения санкций Британии против «Роснефти», ЛУКОЙЛА, «судов теневого флота» и китайских компаний, сказали два источника. Независимые нефтеперерабатывающие компании Китая, вероятно, приостановят закупки, чтобы оценить влияние санкций, но, по словам нескольких трейдеров, по-прежнему будут стремиться к продолжению поставок из России.

Около 900 тыс. барр. российской нефти в сутки поступает в Китай по трубопроводам, и всю ее получает PetroChina. На последнюю, полагают опрошенные агентством трейдеры, санкции, скорее всего, мало повлияют. Собеседники Reurters ожидают, что Китай и Индия перейдут на другие поставки, что приведет к росту цен на нефть из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Индия проверит контракты по нефти из России на фоне новых санкций США
Политика
Фото:Global Look Press

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании начали проверку документов о торговле российской нефтью в связи с новыми санкциями США, ранее сообщали источники The Economic Times и Reuters. Эти ограничительные меры сделают продолжение поставок российской нефти невозможным, сказали Bloomberg руководители индийских нефтеперерабатывающих заводов.

США 22 октября объявили о санкциях в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и компаний, где этим компаниям принадлежит 50% и более. На сворачивание операций с ними Вашингтон дал месяц. США объяснили эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». В тот же вечер президент США Дональд Трамп объявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Москва считает западные санкции незаконными. Комментируя решение Вашингтона по новым ограничительным мерам, Путин 23 октября заявил, что это недружественный акт, попытка оказать давление на Россию и такие действия наносят ущерб отношениям с США.

Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине санкции США нефть Китай США Россия PetroChina Sinopec
