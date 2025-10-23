Reuters узнал о приостановке Китаем закупок нефти из России после санкций

Несколько государственных нефтяных компаний Китая воздержатся от поставок российской нефти морским путем в краткосрочной перспективе, пишет агентство. США ввели новые санкции накануне, Путин назвал это недружественным актом

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Крупнейшие китайские государственные компании приостановили закупки российской нефти с доставкой по морю после введения санкций США, передает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, нефтяные компании PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и Zhenhua Oil воздержатся от поставок российской нефти морским путем, по крайней мере, в краткосрочной перспективе из-за опасений по поводу санкций.

Как пишет агентство, Китай импортирует морским путем примерно 1,4 млн барр. российской нефти в сутки, при этом большая часть закупается независимыми нефтеперерабатывающими компаниями, в том числе небольшими операторами.

Оценки закупок российской нефти госкомпаниями Китая разнятся, отмечается в статье. Так, по данным аналитиков Vortexa, суточный объем таких поставок за первые девять месяцев 2025 года составляет менее 250 тыс. барр.; Energy Aspects оценила этот показатель в 500 тыс. барр.

Unipec — торговое подразделение Sinopec — на прошлой неделе прекратило закупки российской нефти после введения санкций Британии против «Роснефти», ЛУКОЙЛА, «судов теневого флота» и китайских компаний, сказали два источника. Независимые нефтеперерабатывающие компании Китая, вероятно, приостановят закупки, чтобы оценить влияние санкций, но, по словам нескольких трейдеров, по-прежнему будут стремиться к продолжению поставок из России.

Около 900 тыс. барр. российской нефти в сутки поступает в Китай по трубопроводам, и всю ее получает PetroChina. На последнюю, полагают опрошенные агентством трейдеры, санкции, скорее всего, мало повлияют. Собеседники Reurters ожидают, что Китай и Индия перейдут на другие поставки, что приведет к росту цен на нефть из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании начали проверку документов о торговле российской нефтью в связи с новыми санкциями США, ранее сообщали источники The Economic Times и Reuters. Эти ограничительные меры сделают продолжение поставок российской нефти невозможным, сказали Bloomberg руководители индийских нефтеперерабатывающих заводов.

США 22 октября объявили о санкциях в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и компаний, где этим компаниям принадлежит 50% и более. На сворачивание операций с ними Вашингтон дал месяц. США объяснили эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». В тот же вечер президент США Дональд Трамп объявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Москва считает западные санкции незаконными. Комментируя решение Вашингтона по новым ограничительным мерам, Путин 23 октября заявил, что это недружественный акт, попытка оказать давление на Россию и такие действия наносят ущерб отношениям с США.