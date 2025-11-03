 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Китайские НПЗ отказались почти от половины импорта нефти из России

Сюжет
Война санкций
Китайские компании, как государственные гиганты так и «чайники», продолжают отказываться от закупок российской нефти, что затрагивает до 45% импорта топлива Пекина из России, пишет Bloomberg. Это происходит из-за санкций США
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Китайские нефтеперерабатывающие компании отказываются от поставок нефти из России из-за введенных в октябре санкций США в отношении российских нефтекомпаний и их «дочек», сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Это затронуло, в частности, нефти премиальной марки ESPO (ВСТО), стоимость которой резко упала после объявления о санкциях.

По словам собеседников агентства, в стороне остаются как государственные компании, например Sinopec и PetroChina Co., так и небольшие частные предприятия, которые называют «чайниками». Как пишет Bloomberg, последние опасаются рестрикций, после того как Shandong Yulong Petrochemical Co. попала в черные списки Великобритании и Евросоюза.

По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy AS, отказ китайских компаний от закупок российской нефти затрагивает около 400 тыс. барр. в сутки, или до 45% от общего объема импорта топлива Китаем из России.

В то же время санкции привели не только к потерям для России, отмечает Bloomberg: попавшая в черный список Yulong из-за отсутствия альтернативных вариантов после отмены поставок западными компаниями перешла на российскую нефть.

Что касается «чайников», кроме угрозы санкций они столкнулись с нехваткой импортных квот на сырую нефть после налоговых изменений, которые сократили использование других видов сырья, говорится в материале. По оценке Bloomberg, это может ограничить закупки нефти из России «чайниками» до конца года.

Индия вернулась к закупкам российской нефти вопреки давлению США
Политика
Фото:Amit Dave / Reuters

15 октября Великобритания ввела блокирующие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Неделей позже США объявили о санкциях в отношении этих компаний и их «дочек», дав месяц на сворачивание операций с ними.

После этого, по данным Reuters, крупнейшие китайские государственные компании приостановили закупки российской нефти с доставкой по морю. Кроме того, некоторые поставки нефти из России отменяли индийские государственные нефтеперерабатывающие компании. 31 октября Reuters сообщил, что крупнейший индийский НПЗ Indian Oil Corp. (IOC) закупил у не попавших под санкции компаний несколько партий российской нефти марки ВСТО с поставкой в порт в декабре.

В тот же день министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что на встрече с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом обсуждал в том числе прекращение закупок российской нефти. Кроме того, Reuters писал, что Турция, один из крупнейших покупателей российской нефти, нарастила закупки топлива у других поставщиков.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что Россия выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать. Президент Владимир Путин счел введение санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа попыткой давления США. Он отметил, что ничего нового в этих ограничениях нет, хоть те и будут иметь определенные последствия. «Наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — заверил глава государства.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Китай НПЗ Sinopec PetroChina Чайники закупки нефти
