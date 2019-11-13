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ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах
Абсолютный запрет использовать в уголовных делах декларации бизнесменов, добровольно раскрывших государству данные о зарубежных активах, также распространяется на налоговые и административные нарушения, разъяснил Верховный суд
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Президиум Верховного суда на заседании 13 ноября дополнил позицию о том, что декларации об амнистии капиталов не могут использоваться для уголовного преследования предпринимателей. Они также не могут стать основанием для налоговых и административных дел. Копия разъяснения Верховного суда есть в распоряжении РБК.

Декларация и сведения из нее и прилагаемых документов не могут быть использованы для возбуждения дел об административном и налоговом нарушении в отношении декларанта или номинального владельца имущества, а также не могут стать доказательством, отмечается в документе.

Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.

Общество
Путин потребовал следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов


Правовую позицию Верховного суда запросили адвокаты совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Бизнесмен участвовал в амнистии капиталов в 2016 году. Позднее его арестовали по подозрению в хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. Узнав об участии бизнесмена в амнистии капиталов, ФСБ изъяла декларацию о контролируемых им иностранных компаниях в Федеральной налоговой службе. Информация легла в основу трех новых уголовных дел в отношении Израйлита — о переводе средств за границу по подложным документам, о легализации средств, полученных преступным путем, и о мошенничестве (соответственно ст. 193.1, 174.1 и 159 УК).

На последних слушаниях по делу 12 ноября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга не учел позицию Верховного суда и отказался исключить декларацию и данные из нее из материалов уголовного дела.

Как подчеркивает в разъяснении Верховный суд, декларация и сведения из нее являются налоговой тайной и иные госорганы и организации, кроме налоговой службы, не вправе получать к ним доступ. Декларация не может быть изъята даже по решению суда — только по запросу самого бизнесмена.

Общество
ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в уголовных делах

Изъять декларацию Израйлита следователям ФСБ разрешил Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Затем следователи принудительно изъяли документы в центральном аппарате ФНС, несмотря на отказ сотрудников выдать их добровольно. Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении следователей ФСБ в связи с разглашением налоговой тайны. Кроме того, он заявил в МВД о краже: после заключения предпринимателя в СИЗО с его арестованных счетов в Сбербанке исчезло около 300 млн руб.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал этот прецедент «прямой угрозой амнистии капиталов». В России прошло два этапа этой амнистии — с марта 2015-го по июнь 2016 года и с марта 2018-го по февраль 2019 года. Участниками стали около 19 тыс. бизнесменов. Третий этап амнистии продлится до 1 марта 2020 года.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, амнистия капиталов, Валерий Израйлит, уголовные дела
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ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в уголовных делах
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Районный суд отказался учитывать решение Верховного суда в деле Израйлита
Экономика
Путин потребовал следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов
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