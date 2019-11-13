ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах

Абсолютный запрет использовать в уголовных делах декларации бизнесменов, добровольно раскрывших государству данные о зарубежных активах, также распространяется на налоговые и административные нарушения, разъяснил Верховный суд

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Президиум Верховного суда на заседании 13 ноября дополнил позицию о том, что декларации об амнистии капиталов не могут использоваться для уголовного преследования предпринимателей. Они также не могут стать основанием для налоговых и административных дел. Копия разъяснения Верховного суда есть в распоряжении РБК.

Декларация и сведения из нее и прилагаемых документов не могут быть использованы для возбуждения дел об административном и налоговом нарушении в отношении декларанта или номинального владельца имущества, а также не могут стать доказательством, отмечается в документе.

Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.

Правовую позицию Верховного суда запросили адвокаты совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Бизнесмен участвовал в амнистии капиталов в 2016 году. Позднее его арестовали по подозрению в хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. Узнав об участии бизнесмена в амнистии капиталов, ФСБ изъяла декларацию о контролируемых им иностранных компаниях в Федеральной налоговой службе. Информация легла в основу трех новых уголовных дел в отношении Израйлита — о переводе средств за границу по подложным документам, о легализации средств, полученных преступным путем, и о мошенничестве (соответственно ст. 193.1, 174.1 и 159 УК).

На последних слушаниях по делу 12 ноября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга не учел позицию Верховного суда и отказался исключить декларацию и данные из нее из материалов уголовного дела.