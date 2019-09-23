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СМИ узнали о первом применении декларации об амнистии против бизнесмена
Изъятая в ФНС декларация об амнистии совладельца компании «Усть-Луга» стала поводом для обвинения бизнесмена в выводе средств по подложным документам. Израйлит является фигурантом дела о хищениях денег на развитие порта Усть-Луга
Валерий Израйлит (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

ФСБ изъяла в здании центрального аппарата ФНС декларацию об амнистии совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, который является фигурантом дела о хищении средств, выделенных на развитие одноименного порта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документы суда, предоставленные стороной защиты.

Согласно обвинительному заключению, Израйлит еще до своего ареста, узнав о возбужденном в отношении него деле, поручил своим сотрудникам убрать следы его «бизнес-деятельности», но одна из сотрудниц забрала компьютер домой, потом его изъяли следователи.

Как пишет газета, сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали из переписки, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии. По мнению одного из адвокатов бизнесмена Виктории Бурковской, найдя сведения о декларации, следователи запросили разрешение суда на выемку декларации в ФНС. Суд согласился со следствием, ФСБ получила декларацию в марте 2017 года.

Общество
Суд в Петербурге вернул дело о хищениях в порту Усть-Луга в прокуратуру

В обвинительном заключении говорится, что в середине 2016 года Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. Как считает обвинение, у одной из компаний Midwest Marketing Limited Израйлит собирался купить свою же яхту и таким образом объяснить перевод валюты за границу в 2013 году, однако потом он расторг договор купли-продажи.

Как отмечает издание, это стало поводом для его обвинения в выводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и в особо крупном мошенничестве.

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Ущерб по делу о мошенничестве в порту Усть-Луга оценили в 3,6 млрд руб.

Бурковская в беседе с газетой отметила, что на это есть прямой запрет в законе о добровольном декларировании активов и счетов. По ее словам, хотя Израйлиту предъявлены обвинения по другим статьям УК, гарантии, предоставленные законом, распространяются на любые уголовные дела. Адвокат указала, что декларацию нельзя приобщить к делу в качестве доказательства — за исключением случая, если ее приложил к делу сам декларант. Однако суд 20 сентября отклонил ходатайство защиты об исключении декларации из дела.

Израйлита задержали в декабре 2016 года по делу о хищениях, выделенных на развитие порта, позднее он был арестован. Израйлиту вменяют мошенничество в особо крупном размете (ч. 4 ст. 159 УК), совершение валютных операций по переводу на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ) и легализацию преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Следствие оценило ущерб от действий Израйлита в 3,16 млрд руб.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Усть-Луга, амнистия, Валерий Израйлит
Материалы по теме
Суд в Петербурге вернул дело о хищениях в порту Усть-Луга в прокуратуру
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Ущерб по делу о мошенничестве в порту Усть-Луга оценили в 3,6 млрд руб.
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