СМИ узнали о первом применении декларации об амнистии против бизнесмена

СМИ узнали о первом применении декларации об амнистии против бизнесмена

Изъятая в ФНС декларация об амнистии совладельца компании «Усть-Луга» стала поводом для обвинения бизнесмена в выводе средств по подложным документам. Израйлит является фигурантом дела о хищениях денег на развитие порта Усть-Луга

Валерий Израйлит (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

ФСБ изъяла в здании центрального аппарата ФНС декларацию об амнистии совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, который является фигурантом дела о хищении средств, выделенных на развитие одноименного порта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документы суда, предоставленные стороной защиты.

Согласно обвинительному заключению, Израйлит еще до своего ареста, узнав о возбужденном в отношении него деле, поручил своим сотрудникам убрать следы его «бизнес-деятельности», но одна из сотрудниц забрала компьютер домой, потом его изъяли следователи.

Как пишет газета, сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали из переписки, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии. По мнению одного из адвокатов бизнесмена Виктории Бурковской, найдя сведения о декларации, следователи запросили разрешение суда на выемку декларации в ФНС. Суд согласился со следствием, ФСБ получила декларацию в марте 2017 года.

В обвинительном заключении говорится, что в середине 2016 года Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. Как считает обвинение, у одной из компаний Midwest Marketing Limited Израйлит собирался купить свою же яхту и таким образом объяснить перевод валюты за границу в 2013 году, однако потом он расторг договор купли-продажи.