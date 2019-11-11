Путин потребовал следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов

Президент поручил правительству следить за соблюдением запрета на использование сведений из поданных деклараций против самих бизнесменов. Верховный суд ранее назвал запрет использовать эти данные абсолютным

Закон об амнистии капиталов «установил абсолютный запрет» на использование подаваемых бизнесменами деклараций в качестве основания для возбуждения уголовных дел и правительство должно следить за соблюдением этого запрета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали», — сказал Путин, отметив, что закон об амнистии капиталов «в целом работает неплохо в интересах государства» (цитата по ТАСС).

В ходе послания Федеральному собранию в 2014 году Путин пообещал, что тот, кто легализует свои средства и имущество в России, «получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным, трясти его там и тут, не спросят об источниках и способах получения капиталов, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов».

В сентябре 2019 года «Ведомости» сообщили, что поводом для обвинения совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита в мошенничестве, отмывании средств и переводе средств за границу по подложным документам (ст. 159, ст. 174.1 и ст. 193.1 УК РФ) стали сведения о контролируемых бизнесменом иностранных компаниях, включенные им в декларацию, поданную в рамках амнистии капиталов и изъятую ФСБ у налоговой службы.