Путин потребовал следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов

Закон об амнистии капиталов «установил абсолютный запрет» на использование подаваемых бизнесменами деклараций в качестве основания для возбуждения уголовных дел и правительство должно следить за соблюдением этого запрета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали», — сказал Путин, отметив, что закон об амнистии капиталов «в целом работает неплохо в интересах государства» (цитата по ТАСС).
В ходе послания Федеральному собранию в 2014 году Путин пообещал, что тот, кто легализует свои средства и имущество в России, «получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным, трясти его там и тут, не спросят об источниках и способах получения капиталов, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов».
В сентябре 2019 года «Ведомости» сообщили, что поводом для обвинения совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита в мошенничестве, отмывании средств и переводе средств за границу по подложным документам (ст. 159, ст. 174.1 и ст. 193.1 УК РФ) стали сведения о контролируемых бизнесменом иностранных компаниях, включенные им в декларацию, поданную в рамках амнистии капиталов и изъятую ФСБ у налоговой службы.