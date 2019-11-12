Районный суд отказался учитывать решение Верховного суда в деле Израйлита

Ранее Верховный суд указал на абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал следить за соблюдением закона

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказался исключить декларацию об амнистии капиталов из доказательств по уголовному делу совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом сообщила РБК адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.

В суде прокуратура полностью проигнорировала разъяснение Верховного суда и заявила об отсутствии оснований для исключения спецдекларации из уголовного дела, рассказала она.

«Суд занял позицию прокуратуры и отказал в исключении спецдекларации и других документов, содержащих сведения из нее, из материалов уголовного дела, мотивировав решение очень странным образом: якобы прокуратура не оглашает эти документы», — уточнила Бурковская.

Ранее прокурор обещал не использовать декларацию в качестве доказательства. Но к материалам приобщили показания сотрудницы ФНС и другие документы, которые повторяют данные из спецдекларации.

В сентябре суд уже отклонил аналогичное ходатайство. После этого адвокаты Израйлита обратились за разъяснениями в Верховный суд России. 30 октября президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах. Президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.