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Районный суд отказался учитывать решение Верховного суда в деле Израйлита
Ранее Верховный суд указал на абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал следить за соблюдением закона

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказался исключить декларацию об амнистии капиталов из доказательств по уголовному делу совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом сообщила РБК адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.

В суде прокуратура полностью проигнорировала разъяснение Верховного суда и заявила об отсутствии оснований для исключения спецдекларации из уголовного дела, рассказала она.

«Суд занял позицию прокуратуры и отказал в исключении спецдекларации и других документов, содержащих сведения из нее, из материалов уголовного дела, мотивировав решение очень странным образом: якобы прокуратура не оглашает эти документы», — уточнила Бурковская.

Ранее прокурор обещал не использовать декларацию в качестве доказательства. Но к материалам приобщили показания сотрудницы ФНС и другие документы, которые повторяют данные из спецдекларации.

В сентябре суд уже отклонил аналогичное ходатайство. После этого адвокаты Израйлита обратились за разъяснениями в Верховный суд России. 30 октября президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах. Президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.

Израйлит подал спецдекларацию об амнистии капиталов в июне 2016 года. В декабре 2016 года его арестовали по подозрению в хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. По мнению обвинения, преступная группа, включая Израйлита, поставляла в порт некачественные трубы, а полученные таким образом деньги выводила деньги за границу. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн руб. Дополнительно «Транснефть» подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд руб.

Узнав, что бизнесмен участвовал в амнистии капиталов, ФСБ изъяла декларацию о контролируемых им иностранных компаниях в Федеральной налоговой службе. Информация легла в основу трех новых уголовных дел против Израйлита — о переводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК).

Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователей ФСБ из-за разглашения налоговой тайны. Кроме того, он заявил в МВД о краже: после заключения предпринимателя в СИЗО с его арестованных счетов в Сбербанке исчезло около 300 млн руб.

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В России прошло два этапа амнистии капиталов — с марта 2015 года по июнь 2016 года и с марта 2018 года по февраль 2019 года. Участниками стали около 19 тыс. бизнесменов. Третий этап амнистии продлится до 1 марта 2020 года.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Валерий Израйлит, амнистия капиталов, уголовное дело
Материалы по теме
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Бизнес
Путин потребовал следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов
Общество
Адвокат сообщила об отказе прокурора от декларации в деле Израйлита
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