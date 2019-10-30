ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в уголовных делах

Верховный суд разъяснил законодательство о декларациях имущества, указав на «абсолютный запрет» использовать их как доказательство в уголовных делах. Ранее следователи ФСБ изъяли декларации владельца порта Усть-Луга Израйлита

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Президиум Верховного суда указал на «абсолютный запрет» использовать добровольно поданные декларации в качестве доказательств по уголовному делу. Разъяснение президиум утвердил в среду, 30 октября, сообщили РБК в пресс-службе ВС. Документ за подписью зампредседателя инстанции Владимира Давыдова есть в распоряжении РБК.



Так называемая амнистия капиталов подразумевает освобождение от ответственности по некоторым экономическим преступлениям после добровольного декларирования имущества.

Законом установлен «абсолютный запрет в отношении декларанта и (или) номинального владельца имущества в случае совершения им любого деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, на использование в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства по уголовному делу факта предоставления декларации или документов и (или) сведений, прилагаемых к декларации, а также сведений, содержащихся в декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к декларации», следует из позиции Верховного суда.

Инстанция указала, что сведения из деклараций признаются налоговой тайной и «режим хранения таких сведений и документов и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы». «Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения. Такие сведения и документы могут быть истребованы только по запросу самого декларанта», — указал Верховный суд.

Кроме того, закон предусматривает «специальную гарантию в виде освобождения от уголовной ответственности» по налоговым преступлениям для лиц, добровольно подавших такую декларацию».

При этом коллизии между нормами закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и закона «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках» «должны разрешаться в пользу последнего», указал ВС.