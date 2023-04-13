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Bloomberg узнал, что банки Индии заблокировали покупки нефти дороже $60

Bloomberg: индийские банки рекомендуют НПЗ не закупать нефть из России выше $60 за баррель
Источники Bloomberg сообщили, что крупнейшие индийские банки рекомендовали местным НПЗ не закупать российскую нефть по цене выше $60 за баррель. Ранее Reuters сообщал, что некоторые банки Индии отказывались проводить такие платежи
BRENT BRENT $87,22 -0,11%
Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

Индийские банки рекомендуют нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) не покупать российскую нефть дороже введенного западными странами потолка цен — $60 за баррель. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Агентство напоминает, что после недавнего решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,7 млн барр. в сутки цены на топливо взлетели. Bloomberg пишет, что рост цен на российское топливо «вызывает беспокойство» у индийских банков.

Руководитель одного из индийских НПЗ сообщил агентству, что Государственный банк Индии (State Bank of India) и Банк Бароды (Bank of Baroda) проинформировали местные НПЗ, что они не станут проводить платежи за нефть, купленную дороже установленного на Западе лимита. Источник отметил, что индийские банки «внимательно следят» за ценами в портах погрузки, прежде чем добавить расходы на доставку и логистику.

На сегодняшний день Brent стоит $87,5 за баррель, а российская марка Urals — $68 за баррель. В конце марта они торговались по цене около $75 и $50 соответственно.

Импорт сырой нефти из России в Индию в марте этого года достиг нового максимума — 1,64 млн барр. в день, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Таким образом, Россия шестой месяц подряд является крупнейшим поставщиком нефти в Индию. В марте прошлого года, по данным Vortexa, Индия импортировала из России всего 68,6 тыс. барр. нефти в сутки.

Россия нарастила поставки на фоне санкций из-за военных действий на Украине: 5 декабря вступил в силу потолок цен на сырую нефть, а 5 февраля — на нефтепродукты. Reuters писал, что в декабре российский сорт нефти Urals стал продаваться в Азии с большими скидками, вплоть до цены ниже себестоимости: в том месяце скидка на российское топливо в Индии составила $12–15 по сравнению со сделками, которые заключались ранее.

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В середине марта Bloomberg сообщал, что Индия приняла решение соблюдать утвержденный странами G7 потолок цен на нефть из России — об этом банки и трейдеров попросило индийское правительство. Посол России в Нью-Дели Денис Алипов назвал эту информацию вбросом. В начале апреля Reuters со ссылкой на источники сообщал, что индийский Bank of Baroda перестал проводить платежи за российскую нефть, купленную по ценам выше установленного западными странами потолка.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что Москва не будет поставлять энергоносители странам, которые принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов. «Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. В данном случае — экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять», — заявлял президент.

В марте вице-премьер Александр Новак сообщал, что на фоне западных санкций большая часть поставок российских энергоресурсов в 2022 году была переориентирована на дружеские страны. По его словам, выросли поставки в Китай и на другие рынки, а экспорт в Индию увеличился в 22 раза.

Bloomberg узнал, что банки Индии заблокировали покупки нефти дороже $60
Bloomberg узнал, что банки Индии заблокировали покупки нефти дороже $60

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Индия потолок цен на нефть нефть Банки санкции Россия
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