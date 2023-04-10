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Война санкций ,  
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Россия шестой месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Vortexa: экспорт российской нефти в Индию в марте составил 1,64 млн барр. в день
В марте Россия поставляла в Индию 1,64 млн барр. сырой нефти в день, но по сравнению с февралем рост оказался незначительным. В пятерку крупнейших поставщиков вошли Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и США
BRENT BRENT $86,7 +0,3%
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Импорт сырой нефти из России в Индию в марте достиг нового максимума — 1,64 млн барр. в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Страна шестой месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Индию. В месячном исчислении рост оказался незначительным (по сравнению с 1,62 млн барр. в день в феврале), чего нельзя сказать о годовом: в марте 2022 года, по данным Vortexa, Индия импортировала из России всего 68,6 тыс. барр. нефти в сутки.

В марте 2023-го доля России в индийском импорте составила 34%. В этом месяце страна поставила в Индию вдвое больше, чем Ирак (821,9 тыс. барр. в день), который с 2017–2018 годов был основным экспортером для Нью-Дели, отмечают аналитики. Теперь же Ирак занял третье место после России и Саудовской Аравии (986 тыс. барр. в день).

В первую пятерку стран — экспортеров нефти в Индию в марте также вошли ОАЭ (313 тыс. барр. в день) и США, которые поставили 136 тыс. барр. в день.

Россия нарастила поставки в Индию на фоне санкций стран Запада из-за военных действий на Украине: 5 декабря вступил в силу потолок цен на сырую нефть, а 5 февраля — на нефтепродукты. Reuters писал, что в декабре российский сорт нефти Urals стал продаваться в Азии с большими скидками, вплоть до цены ниже себестоимости: в том месяце скидка на российское топливо в Индии составила $12–15 по сравнению со сделками, которые заключались ранее.

Индия перерабатывает российскую нефть и поставляет в ЕС и США, передавал Bloomberg. Эти действия не нарушают санкций Запада, и роль Нью-Дели на мировом рынке стала расти. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что экспорт российской нефти в Индию помогает держать мировой рынок в балансе. За счет увеличившихся продаж нефти Россия поднялась с 18-го места по импорту в Индии на четвертое.

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Индия нефть Россия
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