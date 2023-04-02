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Россия сократит добычу нефти до конца года

Новак: сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки продлено до конца года
В таких же объемах с мае—декабре добычу сократит Саудовская Аравия. Об аналогичных мерах объявили Казахстан, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир
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Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия решила до конца 2023 года продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки в качестве превентивной меры на фоне ситуации на мировом рынке, заявил вице-премьер Александр Новак.

Речь идет о сокращении от среднего уровня добычи февраля, пояснил он.

О добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки также объявила Саудовская Аравия, передает государственное агентство королевства. Мера будет действовать с мая и до конца 2023 года, она нацелена на поддержание стабильности нефтяного рынка, сказал представитель Минэнерго Саудовской Аравии.

ОАЭ в мае—декабре добровольно сократит добычу нефти на 144 тыс. барр. в сутки, заявил министр энергетики и инфраструктуры страны Сухайль бин Мохаммед Аль Мазруи. Министерство нефти Ирака объявило о сокращении добычи нефти с мая и до конца года на 211 тыс. барр. в сутки «для решения проблем, стоящих перед мировым рынком нефти».

В тот же период Кувейт сократит добычу нефти на 128 тыс. барр. в сутки, передает государственное информагентство страны, Алжир и Оман — на 48 тыс. и 40 тыс. барр. в сутки соответственно, сообщает Reuters. Казахстан в мае—декабре сократит добычу на 78 тыс. барр. в сутки.

Вышеуказанные страны приняли такое решение в дополнение к тому сокращению, о котором страны ОПЕК+ договорились в октябре 2022 года (на 2 млн барр. в сутки), отмечается в заявлении Минэнерго Казахстана.

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«Сегодня мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике», — прокомментировал продление сокращения добычи вице-премьер Александр Новак.

В феврале Новак объявил, что в марте Россия добровольно сократит добычу нефти на 5%, или на 500 тыс. барр. в сутки. Позднее такая мера была продлена до июля 2023 года.

Вице-премьер отмечал, что нефтяной рынок продолжает находиться «под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов», создающих большую волатильность и неопределенность.

В декабре вступило в силу частичное эмбарго ЕС на российскую нефть. Тогда же Евросоюз, страны G7, Швейцария и Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60. Москва в ответ отказалась поставлять нефть государствам и компаниям, которые соблюдают введенный Западом лимит.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
сокращение добычи нефть Александр Новак Саудовская Аравия ОАЭ Кувейт Ирак Алжир Оман Казахстан
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