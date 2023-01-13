Представитель МИД Японии Окано: Токио не определилось с потолком цен на нефтепродукты

Япония не определилась с позицией по потолку цен на нефтепродукты

Фото: Darley Shen / Reuters

Правительство Японии провело консультации с США и Евросоюзом, но пока не сформировало окончательную позицию по возможной поддержке потолка цен на нефтепродукты российского происхождения, сообщила ТАСС зампредставителя МИДа этой страны Юкико Окано.

«Япония находилась в тесной координации со странами «[Большой] семерки». В этом году мы будем председательствовать в «семерке», будем координировать среди нас, как реагировать на [конфликт на] Украине», — добавила она.

ЕС планирует запретить импорт российских нефтепродуктов 5 февраля и ввести потолки цен на экспорт в третьи страны. Механизм этих ограничений и конкретное значение потолков сейчас обсуждаются странами G7 и государствами ЕС. В начале декабря Япония, как член «Большой семерки», стала одной из 32 стран, которые ввели потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель для нефти, поставляемой морским путем. Это также сделали США, Канада, Великобритания, Германия, Франция и другие страны ЕС, а также Австралия.

Представители западных стран проводят встречи для обсуждения потолков цен на нефтепродукты, говорят источники WSJ. По их словам, будет установлен не один «потолок», а два.

Материал дополняется.