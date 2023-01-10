Bloomberg узнал об обсуждении в G7 разных потолков цен на нефтепродукты

Bloomberg: G7 изучает введение двух потолков цен для керосина, дизеля и мазута из России

В G7 ожидают «перетасовку торговли через Атлантику» после введения санкций против российских нефтепродуктов с 5 февраля. Разрабатывается несколько вариантов ограничения цен для топлива с разной стоимостью

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Против российских нефтепродуктов могут установить два предельных уровня цен для регулирования стоимости дизельного топлива и керосина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в G7. По данным издания, один потолок предполагается для нефтепродуктов, которые продаются с премией, другой — наоборот, для тех, что со скидкой.

Некоторые европейские чиновники выражали беспокойство из-за риска дефицита дизельного топлива, однако собеседник агентства в структурах G7 счел, что рынок достаточно гибок и сможет адаптироваться.

По его словам, из-за ограничений ожидается «перетасовка торговли через Атлантику»: Россия, скорее всего, будет продавать дизельное топливо вместо Европы в Латинскую Америку и Африку, а европейские государства, вероятно, начнут импортировать его из США и стран Ближнего Востока. Такой тренд грозит увеличить стоимость доставки, поскольку протяженность маршрутов поставок вырастет.

ЕС планирует запретить импорт российских нефтепродуктов 5 февраля и ввести потолки цен на экспорт в третьи страны. Механизм этих ограничений и конкретное значение потолков сейчас обсуждаются странами G7 и государствами ЕС.

Европейские трейдеры к концу прошлого года нарастили закупки российского дизельного топлива. В частности, за первые 12 дней ноября загрузка дизтоплива из России для нидерландских хранилищ оказалась на 126% больше октябрьских показателей, рассказала старший аналитик компании Vortex Памела Мангер. Как сообщила Refinitiv, в ноябре дизельное топливо из России составило долю 44% от общего объема топливного импорта в европейские страны — в октябре этот показатель достигал только 39%.

Ожидается, что этот тренд продолжится и в 2023 году: в январе объемы отгрузки дизтоплива в ключевых портах Балтийского и Черного морей вырастут до 2,68 млн т (около 86,5 тыс. т в день), что на 8% больше объема, запланированного на декабрь. По подсчетам Bloomberg, это самый высокий показатель как минимум с января 2020 года.

В Минфине США предупреждали, что под действие потолка цен на нефть не попадут те российские нефтепродукты, которые прошли «существенную переработку» на территории других стран. В таком случается будет считаться, что топливо больше не имеет российское происхождение, говорится в инструкции ведомства. Там также привели примеры таких процедур: дистилляция, методы термической переработки, каталитический крекинг, гидроочистка, алкалирование и др.

Российские власти в ответ на международные санкции запретили поставки нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», соответствующий указ 27 декабря подписал президент Владимир Путин. Вице-премьер Александр Новак ранее выражал уверенность, что ограничения западных стран приведут к дестабилизации нефтяной отрасли и в первую очередь за это придется заплатить европейским и американским потребителям.