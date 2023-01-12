WSJ узнал о встречах в ЕС для обсуждения потолков цен на нефтепродукты

В ЕС на этой неделе обсуждали, как будет работать потолок цен на российские нефтепродукты — эта мера, предусмотренная восьмым пакетом санкций, вступит в силу 5 февраля. Обсуждалась идея ввести не один, а два потолка цен, узнал WSJ

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Представители министерств финансов европейских стран на этой неделе обсуждали санкции в отношении российских нефтепродуктов, которые должны вступить в силу 5 февраля, и идею установить не один ценовой «потолок» на них, а два, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По словам собеседников издания, одна цена в таком случае может действовать для дорогостоящих продуктов.

О том, что страны ЕС могут установить два потолка цен на нефтепродукты из России, со ссылкой на свой источник в G7 ранее сообщал Bloomberg. По данным агентства, один потолок предполагается для нефтепродуктов, которые продаются с премией, другой — наоборот, для тех, что со скидкой. Некоторые европейские чиновники выражали беспокойство из-за риска дефицита дизельного топлива, однако собеседник Bloomberg в структурах G7 счел, что рынок достаточно гибок и сможет адаптироваться.

Страны G7 еще в начале сентября объявили, что введут потолок цен на нефть и нефтепродукты из России, мера вошла в восьмой пакет антироссийских санкций. Ограничение цены на сырую нефть в $60 за баррель начало действовать с 5 декабря 2022 года, на нефтепродукты — начнет с 5 февраля. Тогда же вступит в силу европейское эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морским путем.

Ограничения, как ранее поясняло Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, не коснутся поставок энергоресурсов, погруженных на суда для морской перевозки до 5 февраля 2023 года и доставленных по месту назначения до 1 апреля того же года.

Потолок цен на российские продукты нефтепереработки может иметь более серьезные экономические последствия, чем потолок цен на нефть, говорится в публикации WSJ. Аналитики, опрошенные изданием, а также некоторые западные чиновники ожидают, что России будет труднее переориентировать свой экспорт нефтепродуктов, что может оказать давление на мировые цены.

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал указ о запрете продажи нефти и нефтепродуктов странам, которые установили ограничения. Запрет на продажу нефти вступит в силу с 1 февраля, сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов в такие страны определит правительство. Также властям еще предстоит разработать механизмы мониторинга поставок нефти и нефтепродуктов.