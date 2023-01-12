В США заявили о падении доходов России из-за потолка цен на нефть

Представитель Минфина США сообщил, что из-за введенного западными странами потолка цен и достаточных запасов нефти в ЕС доходы Москвы снижаются. Новак ранее заявлял, что ограничения Запада дестабилизируют всю отрасль

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Нефтегазовые доходы России снижаются из-за ограничения цен на нефть западными странами, заявил на брифинге высокопоставленный представитель Минфина США, передает Reuters.

По его словам, несмотря на антироссийские санкции, у Европы сегодня достаточно запасов нефти и нефтепродуктов, в том числе из-за высоких температур, и она может противостоять «российскому давлению».

Представитель Минфина США также пояснил, что после ужесточения ограничений 5 февраля, когда потолок цен начнет действовать и на российские нефтепродукты, излишки топлива Россия в конечном итоге будет вынуждена продавать в страны Африки и другие государства, которые ранее считались наиболее пострадавшими от завышенных цен.

Страны G7 еще в начале сентября объявили, что введут потолок цен на нефть. Через месяц эта мера вошла в восьмой пакет антироссийских санкций ЕС. Ограничение цены на сырую нефть (60$ за барр.) начала действовать с 5 декабря, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, чиновники американского Минфина на этой неделе встречались с европейскими коллегами, чтобы обсудить детали предстоящего расширения санкций. Как указали собеседники издания, чиновники планируют объявить о различных ценовых ограничениях: одно на экспорт с высокой стоимостью, такое как дизельное топливо, а другое на низкоценный экспорт, такой как мазут.

В Минфине США ранее предупреждали, что под действие потолка цен не попадут те российские нефтепродукты, которые прошли «существенную переработку» на территории других стран. В таком случается будет считаться, что топливо больше не имеет российское происхождение, говорится в инструкции ведомства. Там также привели примеры таких процедур: дистилляция, методы термической переработки, каталитический крекинг, гидроочистка, алкалирование и др.

Российские власти в ответ на международные санкции запретили поставки нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», соответствующий указ 27 декабря подписал президент Владимир Путин. Вице-премьер Александр Новак ранее выражал уверенность, что ограничения западных стран приведут к дестабилизации нефтяной отрасли и в первую очередь за это придется заплатить европейским и американским потребителям. Тем не менее он также допускал, что из-за санкций в России может сократиться добыча нефти.

Bloomberg ранее сообщал, что 6 января российская нефть Urals торговалась на уровне около $38 за баррель — ниже введенного ЕС и странами G7 потолка цен на нефть из России. В тот же день мировой эталон Brent стоил $78,57 за баррель. Агентство связало падение цены с тем, что из-за санкций Россия стала все более зависимой от Китая и Индии, и в итоге Москва вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока. 11 января Путин поручил Новаку придумать, как снизить влияние дисконта цен на нефть.