Япония в качестве председателя G7 будет продвигать санкции против России и помощь Украине

Япония в качестве председателя Большой семерки G7 будет и дальше продвигать санкции против России и помощь Украине. Об этом во время пресс-конференции заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

«Япония в качестве председателя G7 будет в тесном сотрудничестве с международным сообществом и в первую очередь со странами Группы семи продвигать санкции против России и поддержку Украины», — сказал он.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что мир находится в исторической «переломной точке» из-за пандемии коронавируса и боевых действий на Украине, которые «до основания потрясают мировой порядок». В числе стоящих перед миром проблем японский премьер назвал энергетическую и продовольственную безопасность, ядерное разоружение и нераспространение, изменение климата и др.

Япония стала председателем Большой семерки в этом году. Саммит G7 пройдет в Японии в мае. Кисида планирует пригласить мировых лидеров в Музей атомной бомбы в Хиросиме, пишет Japan Times. Издание Nikkei узнало, что Япония рассматривает возможность пригласить на саммит президента Украины Владимира Зеленского.