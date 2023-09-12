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Война санкций ,  
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ВТО оценила влияние санкций против России на мировую экономику

ВТО заявила о влиянии санкции против России на большинство экономик мира
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Война санкций
В 2022 году экономика России на фоне санкций сократилась на 2,1%, спад оказался слабее, чем в пандемию. В 2023 году Минфин и ЦБ ожидают перехода к росту экономики в пределах 2% и выше
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Западные санкции против России из-за военной операции на Украине окажут негативное влияние на большинство экономик мира, следует из прогноза в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) за 2023 год.

В документе говорится, что даже напряженность в двусторонней торговле может снизить рост в странах, которые высоко интегрированы в мировую экономику. В качестве примера приводится напряженность между Вашингтоном и Пекином, которая уже привела к сокращению благосостояния в размере 0,3% ВВП в Китае и 0,1% ВВП в США.

«Аналогичным образом экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации в ответ на войну на Украине, по прогнозам, окажут негативное влияние на большинство экономик, при этом Российская Федерация испытает наибольшее падение реального ВВП», — утверждается в отчете.

ВТО отмечает, что геополитическая напряженность обычно затрагивает лишь экономики нескольких государств, участвующих в разрыве торговых связей, а третьи страны, сохраняющие нейтралитет, могут получить от этого пользу.

В пример организация приводит перенос мощностей американской обрабатывающей промышленности из Китая в другие страны, в том числе во Вьетнам, где с 2017 по 2020 год произошел 40-процентный рост экспорта товаров в США.

«Влияние на перспективы роста ВВП в конечном счете будет отчасти зависеть от их относительных преимуществ, экспортного потенциала и географической близости к странам, разорвавшим между собой торговые связи», — указывает ВТО.

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ЦБ Армении в октябре 2022 года улучшил свой прогноз по ВВП страны с 1,6 до 13% из-за приезда в страну большого количества россиян. «Сейчас мы видим огромный приток россиян и ожидаем 13-процентный экономический рост в этом году. Мы видим 25-процентный рост человеческого капитала в IT-сфере. Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», — говорил председатель регулятора Мартин Галстян.

Согласно прошлогодней оценке МВФ, рост ВВП Грузии в 2022 году составил 10%, хотя до начала военных действий на Украине фон прогнозировал динамику на уровне 5,9%. Это также связано в том числе с притоком россиян в эту страну.

Казахстан стал одним из главных направлений переезда россиян в 2022 году. Аналогичного Армении и Грузии роста экономика страны не показала, однако в стране начали массово открываться филиалы и юрлица российских компаний.

После начала военной операции на Украине США, ЕС и их союзники ввели санкции против целого ряда отраслей российской экономики, предприятий и бизнесменов. Под ограничения также попали российские золотовалютные резервы.

По итогам 2022 года реальный ВВП России сократился на 2,1%. Спад оказался слабее, чем в период пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин говорил, что этот результат оказался лучше многих экспертных прогнозов. «Предрекали падение и десять, и 15, и даже 20%», — указывал президент.

Российские власти называли санкции против России незаконными и нелегитимными. Путин отмечал, что расчет на развал экономики России с помощью них не оправдался.

В 2023 году Минфин ожидает роста экономики России более чем на 2%, ЦБ — в диапазоне 1,5–2,5%.

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