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Экономика ,  
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Путин заявил, что динамика российской экономики оказалась лучше прогнозов

Путин: экономика в 2022 году оказалась лучше многих экспертных прогнозов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Динамика российской экономики в 2022 году оказалась «лучше многих экспертных прогнозов», заявил президент Владимир Путин на совещании. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«По оценке Минэкономразвития, коллеги еще скажут, валовой внутренний продукт России за январь—ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%, тогда как предрекали нам, — помните, и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю про зарубежных экспертов, — предрекали падение и десять, и 15, и даже 20%», — сказал Путин.

Как сказал глава государства, по итогам 2022 года ожидается снижение экономики на 2,5%, а в третьем и четвертом кварталах будет зафиксирован резкий рост, но «по сравнению с резким падением во втором квартале». Он подчеркнул, что задача правительства — поддержать и закрепить положительную тенденцию. Путин отметил, что, несмотря на санкционное давление, строительство, оборонно-промышленный комплекс и сельское хозяйство нарастили объемы и создали новые рабочие места.

Путин не в первый раз говорит о несбывшихся прогнозах относительно падения российской экономики из-за начала военной операции на Украине. 11 января он заявлял, что негативные сценарии, предрекаемые России, не оправдались, а 9 декабря отмечал, что спад в экономике составил 2,9%, хотя прогнозы говорили о снижении в 20%. Президент подчеркивал, что такая ситуация «лучше, чем во многих других странах по целому ряду составляющих», в том числе по инфляции.

О том, что российскую экономику ожидает спад по меньшей мере до 20% до 2030-х годов, говорила главный экономист Госдепа США Эмили Бланшард. Она заявила, что долгосрочные прогнозы по экономике России «остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными». Эксперты Bloomberg Economist также составляли прогноз, по которому в 2022 году ВВП в России должен был упасть на 3,5%, а в 2023-м упадет на 2%.

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Владимир Путин

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