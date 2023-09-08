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В ЕС сообщили о работе над санкциями против алмазной отрасли России

Мишель: страны ЕС работают над санкциями против алмазной отрасли России
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Война санкций
Страны ЕС усиленно работают над введением ограничений против алмазной отрасли России, заявил глава Евросовета Мишель. Ранее против санкций в отношении российских алмазов выступала Бельгия, опасаясь влияния на торговлю в Антверпене
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Страны ЕС работают над санкциями против алмазной отрасли России, так как могут сделать больше в указанном направлении. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в столице Индии.

«Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч [над санкциями] в отношении алмазной отрасли», — сказал он (цитата по ТАСС).

Помимо этого страны — члены Евросоюза работают над блокировкой путей обхода антироссийских санкций.

Еще в мае на пресс-конференции в Хиросиме глава Евросовета анонсировал введение ограничений на торговлю российскими алмазами. Тогда Мишель подчеркнул, что «российские алмазы не вечны».

Ранее ЕС не включал в санкционные пакеты ограничения против российской алмазодобывающей отрасли, так как предложение не поддерживала Бельгия. В Минэкономики страны выразили опасение, что это могло бы повлиять на торговлю бриллиантами в Антверпене, «мировом алмазном центре».

Бельгийские власти сочли, что санкции приведут лишь к тому, что экспорт из России перенаправят в другие страны.

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The Financial Times в мае сообщила, что США, запретившие импорт российских алмазов прошлой весной, обсуждают со странами G7 и ЕС, как ограничить их поступление на западный рынок.

Страны G7 могут ограничить импорт алмазов АЛРОСА весом 1 карат, писала The Econimic Times. В Индии, где обрабатывают драгоценные камни, предупредили, что из-за ограничений сотни тысяч человек могут потерять работу.

Россия называет вводимые против нее санкции нелегитимными, а президент страны Владимир Путин — безумными и бездумными. В Кремле заявили, что любые антироссийские ограничения бьют и по мировой экономике.

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Виктория Громова Виктория Громова
Евросоюз Шарль Мишель санкции алмазы Россия
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