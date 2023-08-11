ЦБ описал сценарии деглобализации и «эффекта домино» для экономики России

Альтернативными вариантами развития экономики России под влиянием внешних факторов может быть сдержанный рост в условиях фрагментации или двухлетний кризис, вызванный «эффектом домино», считают в ЦБ

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ЦБ представил два альтернативных варианта развития экономики России в зависимости от внешних условий — сценарии «Усиление фрагментации» и «Рисковый», следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», опубликованного Банком России 11 августа.

В базовом сценарии регулятор ждёт, что мировая экономика продолжит развиваться в рамках текущих трендов и в отсутствии новых шоков. Он не предполагает значимого изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта. ВВП в 2023 году вырастет на 1,5-2,5% и будет оставаться в положительной зоне до 2026 года включительно. Инфляция в текущем году не превысит 6,5% и в дальнейшем будет держаться на уровне таргета 4%. Ключевая ставка достигнет максимальных значений в 2024 году (8,5-9,5%) и далее будет постепенно снижаться.

Сценарий усиления фрагментации

Высокий уровень геополитического напряжения в мире и рост соперничества во многих сферах, в том числе в производстве критически важных товаров для современной экономики (например, микрочипов и электронных процессоров), могут спровоцировать усиление процесса разделения стран на блоки, считают в ЦБ.

«Страны все в большей степени стремятся локализовать производства на своих территориях, все больше стремятся заменить принцип партнерства на основе экономических соображений (таких, например, как оптимизация затрат) на критерии географической близости и дружественности в геополитической повестке (решоринг и френдшоринг). Все это приводит к реконфигурации цепочек поставок и фрагментации мировой торговли», — отмечают в ЦБ.

В результате мировой спрос сократится, а «уровень санкционного давления на российскую экономику, вероятно, усилится», говорится в докладе. Это скажется на спросе на российский экспорт — как с точки зрения объема поставок, так и цен. «Цена на нефть марки Urals будет постепенно снижаться и к 2025 году достигнет 45$/барр., оставаясь на этом уровне до конца прогнозного горизонта», — прогнозируют в ЦБ.

Дополнительное сокращение экспорта по сравнению с базовым сценарием ограничит темпы прироста ВВП. В 2024 году они сложатся около нуля или даже несколько ниже, а в 2025 году возможен рост до 1%, следует из доклада. Переход на траекторию устойчивого роста возможен только в 2026 году (регулятор ожидает прироста ВВП в диапазоне 1,5-2,5%).

Фрагментационный сценарий подразумевает наличие шоков предложения. «Сокращение импорта из-за увеличения санкционного давления в совокупности с ограничениями внутреннего производства из-за недостатка импортных комплектующих будет означать увеличение разрыва между спросом и предложением, что, в свою очередь, будет оказывать проинфляционное давление на динамику потребительских цен», — говорится в докладе. В результате к концу 2024 года инфляция разгонится до 5-7% годовых. Это значит, что ЦБ будет вынужден реализовывать более жесткую денежно-кредитную политику в 2024–2025 годах, и средняя ключевая ставка в этот период может достигнуть 12%.

Сценарий эффекта домино

Повышение ставок денежно-кредитной политики развитыми странами в текущем цикле уже является одним из самых быстрых в истории. Вдобавок оно происходит после почти 15-летнего периода околонулевых ставок центральных банков этих стран, отмечают в ЦБ. И если ранее на фоне низких ставок инвесторы искали доходность в высокорисковых активах, то сейчас такие активы стали наиболее уязвимыми — «они первыми теряют в стоимости и при ухудшении ситуации могут быстро стать «невозвратными потерями», констатируется в докладе.

Повышение ставок приводит к снижению стоимости и традиционных и надежных активов, таких как государственные облигации или недвижимость, а кроме того, могут расти затраты на обслуживание долга и затраты на его рефинансирование. Все это формирует риски финансовой стабильности, считает регулятор.

«Повышенный оптимизм, наблюдаемый в настоящее время на рынках, может быстро смениться неуверенностью и масштабным избавлением от рисковых активов. Реализация процентного риска для нескольких крупных участников рынка может привести к росту неопределенности и снижению доверия к финансовой системе в целом, может вызывать эффект домино и вылиться в мировой кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007–2008 годов», — опасаются в ЦБ.

В результате на фоне рецессии в двух крупнейших экономиках (США и еврозоне) мировой спрос резко упадет. Цены на нефть будут снижаться весь 2024 год и к 2025 году опустятся до 30$/барр. Сокращение выпуска российской экономики будет продолжаться два года, в 2024 году снижение ВВП будет в диапазоне 3-5%, а 2025 — 2-3%. Восстановительный этап начнется только в 2026 году.

Инфляция в первый год шока вырастает до 11–13%. Для предотвращения раскручивания инфляционной спирали через вторичные эффекты инфляционных ожиданий Банк России будет вынужден существенно поднять ставку по сравнению с базовым сценарием – в среднем за год она сложится в диапазоне 12,5–13,5%. Начало цикла снижения ставки будет возможно уже в конце 2024 года, однако в 2025 году ее средний уровень все равно останется в жесткой области – из-за сохраняющихся проинфляционных рисков со стороны внешних условий

ЦБ не впервые допускает вероятность мирового кризиса, сопоставимого с событиями 2007-2008 годов. Год назад регулятор представил сценарий «Глобальный кризис», в рамках которого описал риск усиления стагфляционных тенденций в развитых странах и роста геополитического давления на Россию в виде дополнительных ограничений на экспорт. Этот сценарий предполагал падение ВВП страны на 5,5-8,5% и всплеск инфляции до 13-16% в 2023 году.