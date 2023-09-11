Решетников назвал «путем в никуда» пересмотр итогов приватизации

Глава Минэкономразвития считает, что происходящие сейчас в стране процессы деприватизации демотивируют бизнесменов. Им не понятно, где проходят «красные линии» в этом вопросе, указал Решетников

Максим Решетников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр экономического развития Максим Решетников считает пересмотр итогов приватизации «путем в никуда» и процессом, который может демотивировать многих предпринимателей.

«Это путь в никуда, и он очень многих демотивирует, и очень многие начинают задаваться вопросом, а где те красные линии», — заявил он телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о недавних эпизодах «деприватизации». Министр напомнил о «незыблемости прав собственности».

«Можно долго ковыряться в прошлом и разбираться, все ли было сделано идеально, или все было не очень идеально, и с точки зрения каких законов сделано это идеально, тех или этих, или каких-то мифических и так далее», — сказал он.

По словам Решетникова, «красные линии» для предпринимателей «абсолютно не видны в ряде тех моментов, которые сейчас там происходят, и это, наверное, действительно, такая зона риска».

В последнее время Генпрокуратура подала несколько десятков исков, касающихся изъятия частных активов в госсобственность. Одно из дел уже завершилось положительным решением суда. В начале августа стало известно об иске Генпрокуратуры с требованием изъять акции одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России «Метафракс Кемикалс» у нынешних владельцев в связи с незаконной приватизацией в 1990-х годах. В сентябре суд принял решение о возвращении 94,2% акций компании в собственность государства.

Ранее прокуратура уже подала ряд схожих исков к другим российским предприятиям. Так, в июле в числе ответчиков по ним были рыбопромышленный холдинг «Тефида» и Пермский порт, истребование имущества Генпрокуратура объясняла интересами государства и переходом компаний под контроль иностранных лиц либо проживающих за рубежом граждан. В начале августа был подан иск к компаниям «СибМир» и «ИсНов», входящих в холдинг РАТМ, об изъятии Ростовского оптико-механического завода.

Об обеспокоенности бизнеса происходящими процессами в интервью РБК также сообщил глава РСПП Александр Шохин. Он подчеркнул, что крупный бизнес «плохо реагирует» на сообщения о планах национализации. «У нас никто не знает, кто в очереди может быть следующим», — заявил глава РСПП.