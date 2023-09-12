Греф призвал прокуратуру защищать бизнес так же, как государство

В России складывается тренд на национализацию, и это может угрожать инвестклимату, считает глава «Сбера» Герман Греф. Он призвал помнить о «цене нерыночной экономики» на фоне исков прокуроров об изъятии частных активов

Генеральная прокуратура должна отстаивать интересы частного бизнеса в России так же, как государственные, иначе это снижает инвестиционную привлекательность экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции во время Восточного экономического форума, передает корреспондент РБК. Так топ-менеджер прокомментировал многочисленные иски силового ведомства с требованиями передачи государству частных активов.

По словам Грефа, в стране складывается «обратный тренд приватизации» — национализация. «Сегодня действительно есть такой тренд, что мы видим большое количество исков со стороны прокуратуры, причем по историческим сделкам, где, собственно говоря, и срок исковой давности, и срок приобретательской давности давно прошли», — отметил топ-менеджер.

Он при этом подчеркнул, что такая тенденция нарушает «два базовых столпа, на которых зиждится любая рыночная экономика».

«Первое — это право собственности, незыблемость права собственности и [второе] —стабильность хозяйственного оборота. Если эти базовые права нарушаются, то тогда эта экономика становится малопривлекательна для инвестиций и бизнес стремится к тому, что мы обсуждали — это утечка активов за рубеж. <…> Никогда такого не было, и вот опять: утечка [капитала] всегда была валютной, сейчас началась утечка через рублевые активы. Бизнес найдет щелочку, бизнес все равно будет реагировать на любые угрозы таким образом», — отметил Греф. По его словам, этот фактор должны учитывать все органы власти, в том числе силовые.

«Прокуратура должна защищать интересы бизнеса в такой же мере, как интересы государства, потому что интересы государства и бизнеса неразделимы. Это очень важная задача, и нам важно эту грань не перейти, чтобы и права собственности, и стабильность хозяйственного оборота присутствовали, — заключил Греф.

С начала года Генпрокуратура стала активно оспаривать сделки по передаче различных промышленных активов в частные руки. Самое громкое дело — иск против предпринимателя Андрея Мельниченко, чья семья возглавляет рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Он касается производителя электроэнергии «Сибэко». Обращения ведомства в суд уже дают результаты: по одному из исков суд в Пермском крае взыскал в пользу государства 94,2% акций одного из крупнейших производителей метанола и формалина «Метафракс Кемикалс», фактически признав итоги приватизации начала 90-х годов незаконными. Генпрокуратура также подавала иски по поводу изъятия портовой инфраструктуры и других активов.