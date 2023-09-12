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Орешкин оценил иски прокуратуры об изъятии частных активов

Орешкин раскритиковал управление заводами в регионах чиновниками из Москвы
Сюжет
ВЭФ
Орешкин заявил, что управление из Москвы заводами в регионах «к хорошим результатам не приводит», руководить должны заинтересованные в прибыли люди на местах
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Игорь Родин / Росконгресс)

Генпрокуратура подает иски об изъятии частных активов в случае обнаружения нарушений, после чего решение принимают суды, но государство в лице чиновников — «не очень хороший собственник». Об этом заявил помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин на ВЭФ, передает корреспондент РБК.

«Предприятие находится в каком-нибудь регионе, живет своей жизнью, чиновник находится в Москве, читает раз в квартал отчет. Ему главное — не взять на себя никакой риск, от чего-нибудь отписаться и так далее. Понятно, что такое управление к хорошим результатам не приводит», — сказал он.

Управление должно находиться «на местах», чтобы руководители обладали правильной мотивацией, продолжил Орешкин: «Он должен понимать, что, если предприятие будет высокоприбыльным, он будет больше зарабатывать, иметь возможность развиваться и инвестировать в новые проекты».

В этом году Генпрокуратура инициировала десятки исков о передаче государству частных активов. В августе претензии предъявили богатейшему бизнесмену России по версии Forbes Андрею Мельниченко. Иск касался крупнейшего предприятия Сибири, занимающегося реализацией тепловой и электрической энергии, — СИБЭКО.

Другие иски Генпрокуратура направила, в частности, компаниям «СибМир» и «ИсНов» (в их владении 48,19% акций Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ), выпускающего среди прочего приборы для танков «Армата»), депутату-единороссу Андрею Колеснику и его родственникам (прокуроры решили, что приобретение акций АО «Калининградский морской торговый порт» прошло незаконно) и др. А в мае по требованию ведомства были изъяты около 38% акций «Коми энергосбытовой компании», входящей в крупнейший российский частный энергохолдинг «Т Плюс».

«Стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников. Тем более, скажем, ошибка в приватизации в 1990-е годы. Сколько собственников там могло смениться? Кто в выигрышном положении? В выигрышном положении тот, кто «откешился» в свое время. В худшем положении финальный собственник», — заявил РБК глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

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Минэк не увидел перспективы в пересмотре приватизации. «Это путь в никуда, и он очень многих демотивирует, и очень многие начинают задаваться вопросом, а где те красные линии», — указывал министр Максим Решетников. Он отметил, что красные линии бизнесменам «абсолютно не видны в ряде тех моментов, которые сейчас там происходят».

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Максим Орешкин Генпрокуратура национализация
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