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«Не надо наступать на те же грабли»: главные заявления Путина на ВЭФ-2023
Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума
Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии Восточного экономического форума. Главные заявления — в материале РБК
Владимир Путин
О развитии Дальнего Востока
- Опережающее развитие дальневосточных регионов — абсолютный приоритет России на весь XXI век.
- Нужно связать газопроводы Сила Сибири и Сахалин-Хабаровск-Владивосток, интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока страны.
- Россия продолжит модернизацию БАМа и Транссиба.
- Путин предложил скорректировать параметры дальневосточной льготной ипотеки: поднять верхнюю планку до 9 млн руб. и увеличить охват программы: ипотеку под 2% сделать доступной для сотрудников ОПК на Дальнем Востоке независимо от возраста и семейного положения — так же, как сделано для врачей и учителей.
О взаимоотношениях с бизнесом и налогах
- Надежнее и лучше вкладывать капиталы в Россию, обратился Путин к бизнесу: «Мы видим, что происходит с капиталами и куда они двигаются. Не наступайте на одни и те же грабли». «Наши предприниматели <...> столкнулись с изъятием законно заработанных средств. <...> Мы видим, что почти восстановились логистические цепочки, все как-то нормализовалось. Сдержанный возврат валютной выручки, желание где-то опять за границей разместиться. Мы все это видим, все понимаем. Нам надо с бизнесом как-то договориться, они должны понимать, что здесь надежней работать. Не надо наступать на те же грабли — я уверен, меня понимают те, к кому я сейчас обращаюсь».
- Путин не согласен с утверждениями, что в российской экономике становится «слишком много государства». По его мнению, бизнес и государство должны быть равными партнерами.
- Правительство не видит необходимости в увеличении налоговой нагрузки.
О курсе рубля
- «Не думаю, что здесь есть совсем непреодолимые проблемы и сложности, все факторы управляемые».
- «Резких движений никто делать не будет».
О деприватизации
- «Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет! То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным компаниям, ну, правоохранительные органы имеют право оценивать, что происходит в экономике, в отдельных случаях, но это не связано ни с какими решениями о деприватизации. <...> Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы».
- «Если что-то обращается в собственность государства, дальше есть процедуры, предусмотренные законом. <...> Здесь только открытые конкурсы».
О «шотландском ученом» Чубайсе, антивоенном заявлении Воложа и несогласии с властями
- Об антивоенном заявлении основателя «Яндекса» Аркадия Воложа: «Это как правило связано со стремлениями таких людей сохранить свой бизнес. Тем более если они перебрались и решили связать свою жизнь с другой страной. <...> Ну дай Бог ему здоровья и хорошей жизни в Израиле. Чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала. Я не Воложа имею в виду, он талантливый человек. <...> Можно себе представить, что человек не согласен, что делают сегодняшние власти. Имеет он право, на то, чтобы высказывать свою позицию? Конечно, но здесь тоже существует много нюансов. Можно встать на позицию наших противников геополитических и им подыгрывать. Человек сам внутренне определяет для себя — он кто такой, у него есть какое-то чувство национального самосознания, или он вообще хочет мимикрировать, чувствовать себя уже не русским человеком, не рожденным в Советском Союзе, а кем-то другим. Человек сам для себя выбирает. Наши рядовые люди они все прекрасно чувствуют, все понимают, никого не обманешь».
- Об Анатолии Чубайсе и его научной статье, подписанной ученый из Глазго: «То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из Интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Чего он удрал <...> Может быть, связано с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы. И там большая дыра, огромная дыра финансовая. Не буду сейчас цифры называть, большие цифры. Может быть он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому перешел на нелегальное положение. На фига это ему нужно я, честно говоря, не понимаю».
- «Каждый человек делает сам свой выбор. Деятелей культуры примерно 160-170 человек выехали за рубеж. Они не согласны с политикой российского государства. Можно быть не согласным и быть здесь, и говорить об этом, но они предпочли уехать. Связано и с материальными вещами: ведь накупили вещей, домов, квартир за границей. В том числе и для этого уехали. От них требуют, это хорошо известно, критиковать и обличать. Есть и такие, кто искренне не согласны с тем, что власти российские делают. Никто им не мешает делать этого здесь, но они предпочли уехать. Ну да бог с ними».
Об иноагентах
- «Мы вообще никого не гребем. Этот закон действует с 1937 или 1938 года в США, это практически калька, только гораздо более либеральная. Там предусмотрена уголовная ответственность. Что такое иноагент в России? У нас закон требует только раскрыть источники финансирования. Есть много нюансов, правда, правозащитники мне на это указывали. И я все время прошу правоохранительные органы усовершенствовать нормы. Как выйти из этого статуса? Через решение суда».
О перспективах переговоров с Украиной
- «Если США считают, что Украина готова к переговорам, ну пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. Украина проводит так называемое контрнаступление, результатов нет, потери есть. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которых они кидают в контрнаступление».
- «Мне со многих сторон говорят — а вы готовы на прекращение боевых действий? А как, когда та сторона ведет контрнаступление. Мы же не троцкисты: «движение — все, конечная цель — ничто».
- Про поставки Украине снарядов с обедненным ураном: «Поменяет это что-то на поле боя? Это просто затягивает конфликт».
О новой мобилизации
- «В рамках частичной мобилизации мы призвали 300 тыс. человек. У нас за последние семь месяцев добровольно подписали контракты 270 тыс. человек. И больше того, у нас этот процесс продолжается, ежедневно 1-1,5 тыс. человек приходят на подписание контракта. Это то, что отличает российский народ. Люди добровольно идут, зная, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить ранение, идут на это, защищая честь Родины. <.> Они знают, что им есть кого защищать, и это ключевое — мы защищаем наших людей».
Об отечественных авто для чиновников
- В 1990-е не получилось пересадить чиновников на отечественные автомобили, потому что «тогда и машин-то не было, а сейчас есть».
О «Луне-25», космосе и Илоне Маске
- «Космос — это сложная, ответственная работа, у нас отличные компетенции. Что касается [«Луны-25»], то та площадка, где тоже еще никто никогда не прилунялся — это сложная работа. Будет проведен анализ <...> Это не значит, что мы программу завершили, будет работать дальше».
- «Что касается частного бизнеса, Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек. У него многое получается, в том числе при поддержке американского государства. Мы тоже будем развивать такие решения, мы уже привлекаем частных инвесторов».
Про 1990-е
- «В 1990-е мы многое приобрели, имею в виду раскрепощение, свободу. Но многое и потеряли, к сожалению, бездумно истратили или расточали то, что было наработано в прежние десятилетия за время существования Советского Союза».
О танках в Праге в 1968 году
- «Эта часть политики СССР была ошибочной и вела только к напряжению. Нельзя ничего делать во внешней политике, что идет в противоречие с интересами других народов. Но это именно то, на что идут сейчас США. У них нет друзей, у них есть только интересы».
До начала пленарной сессии Владимир Путин пообщался с модераторами сессий ВЭФ. Там он говорил о новом оружии и «возвращенцах».
- «Даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим».
- «У нас были «лишенцы» в свое время — с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу «возвращенцев» я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим. <...> Движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно — чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной».
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