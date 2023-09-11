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ВЭФ ,  
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Главный экономист ВЭБа не увидел угрозы «системной национализации»

Главный экономист ВЭБа не увидел угрозы «системной национализации» в России
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ВЭФ
Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач признал, что в некоторых сегментах, таких как портовая инфраструктура, есть элементы национализации, но назвал это временным явлением

Реальной угрозы «системной национализации» в России нет, поскольку в ней и так большой сектор государственных компаний и тех, что находятся под контролем государства. Об этом на сессии ВЭБа заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, видит ли ВЭБ.РФ тенденцию к национализации в экономике, Клепач заявил: «Нет. Как тенденцию, как систему не вижу».

По его словам, в настоящее время «вопрос не в национализации», однако можно говорить о том, что госкомпании или корпорации с госучастием расширяют свою деятельность. «Насколько это оправданно? Какие альтернативы? Это все-таки именно частный, малый бизнес, средний независимый бизнес. Не думаю, что есть реальная угроза <...> выхода на системную национализацию. У нас и так очень большой сектор госкомпаний и компаний, которые находятся под контролем государства: и «Газпром», и «Роснефть», и все остальные», — подчеркнул главный экономист ВЭБ.РФ

«Возможно, есть сегменты, как портовая логистическая инфраструктура (где есть элементы национализации), но тоже, думаю, это скорее временный момент», — заключил он.

В этом году Генпрокуратура подала несколько исков об изъятии частных активов в пользу государства. Один из последних — к предпринимателю Андрею Мельниченко ($25,2 млрд по оценке Forbes) касаемо компании «Сибэко». Как отмечал источник РБК, в иске речь идет об энергетических активах, которые, по данным прокуратуры, были куплены у структур экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. В ведомстве посчитали, что в сделке по приобретению ценных бумаг были признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения».

В августе Генпрокуратура подала иск в суд в связи с приватизацией в 1990-х одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России «Метафракс Кемикалс» и потребовала изъять акции компании у нынешних владельцев. Акции предприятия были переданы в доверительное управление бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, затем тот получил контроль над 35,2% ценных бумаг через свои структуры «Нефтехимик» и ИК «Финансовый дом». Впоследствии в результате других сделок контрольный пакет акций предприятия (более чем 96%) получила американская Sorcy Investments Trust. В компании на иск Генпрокуратуры ответили, что располагают документами, подтверждающими законность процедуры приватизации. Однако Арбитражный суд Пермского края признал незаконными ее итоги.

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В июле было арестовано имущество пермского порта, которое Генпрокуратура попросила вернуть государству. Объекты были приватизированы в 2009–2013 годах. Например, в одном из зданий находился ресторан, который сначала принадлежал чешской компании, потом компании гражданина Великобритании Чарльза Батлера. Он стал одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры. В том же месяце суд удовлетворил иск надзорного ведомства к депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Колеснику и его родственникам из-за незаконного, по мнению силовиков, приобретения акций АО «Калининградский морской торговый порт».

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом». Согласно документу, страна может вводить внешнее управление над российскими активами иностранных инвесторов в качестве ответа на недружественные действия США и других государств. Под действие указа подпали немецкая Uniper и финская Fortum: под внешнее управление отошли принадлежащие им акции «Юнипро» и «Фортума». В середине июля этот список пополнили «Данон Россия» (российская «дочка» Danone) и пивоваренная компания «Балтика». Как говорил Путин в конце июля, расширять перечень пока не планируется, а предыдущие решения связаны с тем, что «менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции».

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Петр Канаев Петр Канаев, Илья Пламенев Илья Пламенев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ВЭБ национализация госкомпании Андрей Клепач
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