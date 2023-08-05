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Генпрокуратура подала иск к владельцам производства оптики для танков

Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества производителя оптики для танков
Генпрокуратура подала иск об истребовании имущества к структурам РАТМ-холдинга, которому принадлежит в том числе производитель оптики и тепловизоров для танков. За последнее время ведомство подало еще три подобных иска
Фото: Евгений Курсков / ТАСС
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Генпрокуратура в начале августа подала иск к компаниям «СибМир» и «ИсНов» (входят в холдинг РАТМ) об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения. На это обратил внимание RTVI. Причины подачи иска в материалах дела в картотеке не указываются.

Суд удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах на время процесса, среди которых арест имущества и акций компаний, запрет на изменение данных в ЕГРЮЛ, в том числе ликвидацию и др. Первое судебное заседание назначено на 29 августа.

Третьим лицом в иске проходит Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ), который занимается производством оптико-механических и оптико-электронных приборов дневного и ночного видения для систем управления огнем бронетанковой военной техники, в том числе для танков «Армата».

По данным СПАРК на второй квартал прошлого года, «ИсНов» и «СибМир» владеют 48,19% РОМЗ, еще 16,47% принадлежит главе РАТМ-холдинга Эдуарду Тарану.

В конце прошлого года РОМЗ начал поставку тепловизоров нового поколения ТКН-3ТП для танков. Как рассказывали в пресс-службе предприятия, по итогам второго полугодия 2022-го оно нарастило объем производства в рамках выполнения гособоронзаказа более чем в 1,5 раза. Кроме того, завод подал заявку на субсидию для расширения производственных и технологических возможностей. Предприятие с 1 июля находится в санкционном списке Украины.

РБК направил запросы в РАТМ-холдинг, РОМЗ, Генпрокуратуру.

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Ростовский оптико-механический завод производит оптическое оборудование для военной техники, в том числе для танков и стрелкового оружия, занимается его ремонтом. Среди основных заказчиков на сайте предприятия указаны Минобороны, ФСБ и МВД.

РОМЗ также участвовал в опытно-конструкторской работе по танку «Армата»: в 2013 году корпоративное издание завода сообщало о разработке одного из компонентов для этой боевой машины.

RTVI отмечает, что Генпрокуратура за последние три недели подала четыре подобных иска — в Пермском крае, Волгоградской области и в Москве. В числе ответчиков: рыбопромышленный холдинг «Тефида» и Пермский порт. В судебных актах истребование имущества объясняется интересами государства и переходом компаний под контроль иностранных лиц либо проживающих за рубежом граждан.

В 2018 году Следственный комитет заподозрил структуру РАМТ-холдинга «Сибтопэнерго» в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере при продаже «Ростеху» 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) за 862,6 млн руб. Это предприятие также принимало участие в проекте «Армата».

По версии следствия, «Сибтопэнерго» могла не заплатить налог на прибыль в размере 56,3 млн руб., продав акции производителя продукции двойного назначения через кипрский офшор. В 2019 году дело было прекращено из-за отсутствия события преступления.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Генпрокуратура национализация РАТМ Эдуард Таран
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