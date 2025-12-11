 Перейти к основному контенту
Reuters сообщил об увеличении Индией закупок нефти из России

Reuters: Индия увеличит закупки нефти из России до максимума за шесть месяцев
В декабре поставки российского сырья вырастут до 1,85 млн барр. в сутки, достигнув шестимесячного максимума, следует из прогноза Kpler
Импорт сырой нефти из России в Индию достигнет шестимесячного максимума в декабре: как ожидается, в этом месяце поставки российского сырья вырастут до 1,85 млн барр. в сутки по сравнению с 1,83 млн барр. в сутки в ноябре, следует из прогноза аналитиков Kpler, сообщает Reuters.

Импорт Индии, по всей видимости, растет третий месяц подряд и достигнет самого высокого уровня с июня, когда он составил 2,10 млн барр. в сутки, пишет агентство.

Большая часть российской нефти, импортируемой в декабре, разгружается в индийском порту Вадинар. По оценкам Kpler, объем поставок составит около 658 тыс. барр. в сутки, что больше, чем 561 тыс. барр. в сутки в ноябре, и выше среднего показателя за тот год, составляющего 431 тыс. барр. в сутки. Этот порт обслуживает нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании Nayara Energy. Этот НПЗ способен перерабатывать 405 тыс. барр. в сутки, что значит, что текущий уровень импорта из России значительно превышает его мощности, отмечает Reuters.

В то же время крупнейший в Индии частный нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries сократил импорт: в декабре планируется поставить из России около 293 тыс. барр. в сутки через порт Сикка, который снабжает нефтеперерабатывающий комплекс в Джамнагаре мощностью 1,24 млн барр. в сутки. Это меньше, чем 552 тыс. барр. в сутки в ноябре, и значительно ниже 826 тыс. барр. в сутки в июне. Этот объем поставок, по данным Kpler, был самым высоким в этом году. В конце ноября компания Reliance Industries сообщала, что прекратит поставки российской нефти на свой нефтеперерабатывающий комплекс в Джамнагаре с 20 ноября из-за санкций США и ЕС против России. С 1 декабря НПЗ будет получать сырье нероссийского происхождения, говорили там. До этого компания была крупнейшим в Индии покупателем российской нефти.

По данным Kpler, в декабре на долю государственных компаний приходится около 904 тыс. барр. в сутки импорта из России, отмечает Reuters.

На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что поставки нефти из России в Индию снизились, но не прекратились, несмотря на американские пошлины и санкции. В ближайшие месяцы они будут зависеть от появления обходных маршрутов и скидок на сырье, отмечало агентство. Закупки сократили государственные НПЗ, перейдя на более дорогую ближневосточную нефть. Индия также увеличила импорт из США, стремясь сохранить расположение президента Дональда Трампа, писал Bloomberg.

В августе администрация Дональда Трампа ввела в отношении Индии «штрафные» пошлины в размере 25% за покупку российской нефти (в результате совокупная ставка для индийской продукции составила 50%), а в октябре Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтедобывающих российских компаний — ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Вслед за этим Индия сократила закупки российской нефти до трехлетнего минимума.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Индия как суверенное государство «закупает энергоресурсы там, где это выгодно» ей. «И, насколько я понимаю, наши индийские партнеры продолжат эту линию», — говорил Песков. По его словам, страна, будучи крупным покупателем российской нефти, зарабатывает на этом «достаточно хорошие деньги».

