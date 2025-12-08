Песков заявил, что Индия сама определяет, у кого закупать энергоресурсы
Индия, как суверенное государство, самостоятельно определяет, у кого ей закупать энергоресурсы, и руководствуется исключительно собственными экономическими интересами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о прошедшей встрече Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Его слова приводит корреспондент РБК.
«Индия, будучи и оставаясь суверенным государством, закупает энергоресурсы там, где это выгодно для Индии. И, насколько я понимаю, наши индийские партнеры продолжат эту линию», — заявил Песков. Он подчеркнул, что Москва понимает такую позицию Нью-Дели и ожидает, что Индия продолжит действовать в рамках политики, направленной на защиту своих внешнеторговых интересов, в том числе в энергетике.
5 декабря на встрече с Моди Путин заявил, что Россия готова обеспечивать Индии стабильные поставки топлива для поддержки ее динамично растущей экономики.
Напряженность вокруг покупки индийской нефти в России усилилась в августе, когда президент США Дональд Трамп ввел для Нью-Дели дополнительную 25-процентную пошлину на такие закупки. Таким образом, общий тариф для Индии при импорте российской нефти вырос до 50%. Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома. Трамп также предупредил, что США могут распространить аналогичные ограничительные меры и на других партнеров России.
