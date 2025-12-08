 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков заявил, что Индия сама определяет, у кого закупать энергоресурсы

Песков: Индия продолжит решать сама, где и на каких условиях закупать нефть
Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images
Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images

Индия, как суверенное государство, самостоятельно определяет, у кого ей закупать энергоресурсы, и руководствуется исключительно собственными экономическими интересами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о прошедшей встрече Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Его слова приводит корреспондент РБК.

«Индия, будучи и оставаясь суверенным государством, закупает энергоресурсы там, где это выгодно для Индии. И, насколько я понимаю, наши индийские партнеры продолжат эту линию», — заявил Песков. Он подчеркнул, что Москва понимает такую позицию Нью-Дели и ожидает, что Индия продолжит действовать в рамках политики, направленной на защиту своих внешнеторговых интересов, в том числе в энергетике.

5 декабря на встрече с Моди Путин заявил, что Россия готова обеспечивать Индии стабильные поставки топлива для поддержки ее динамично растущей экономики.

Почему Путин предложил в Нью-Дели «вскрыть» рынки
Политика
Владимир Путин и&nbsp;Нарендры Моди&nbsp;

Напряженность вокруг покупки индийской нефти в России усилилась в августе, когда президент США Дональд Трамп ввел для Нью-Дели дополнительную 25-процентную пошлину на такие закупки. Таким образом, общий тариф для Индии при импорте российской нефти вырос до 50%. Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома. Трамп также предупредил, что США могут распространить аналогичные ограничительные меры и на других партнеров России.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина, Андрей Винокуров Андрей Винокуров
энергоресурсы нефть Индия Нарендра Моди Дмитрий Песков
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Материалы по теме
Bloomberg узнал о попытках Индии сохранить импорт российской нефти
Экономика
Путин описал рост экономики Индии словами из песни Высоцкого про йогов
Политика
Путин начал встречу с президентом Индии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 14:46 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 14:46
В России обвинили Залужного, Умерова и Порошенко по делу о геноциде Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса закрыли для полетов Политика, 14:58
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора Политика, 14:57
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Польша захотела стать главным хабом для экспорта СПГ в Европу Политика, 14:54
Турецкий лоукостер Pegasus купит крупнейшую чешскую авиакомпанию Бизнес, 14:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 14:52
Москвина заявила, что фигурное катание в мире прогрессирует и без россиян Спорт, 14:51
Помните о цели: как сформировать новые привычки Образование, 14:50
Вот как выглядит обновленный УАЗ «Патриот». Первые фото и анонс продаж Авто, 14:47
Россиян призвали к бдительности в Таиланде на фоне обострения с Камбоджей Политика, 14:44
Зеленский заявил, что на переговорах «нет единого взгляда на Донбасс» Политика, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39