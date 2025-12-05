Reuters узнал, чем G7 и ЕС хотят заменить потолок цен на российскую нефть

Запрет на предоставление услуг морских перевозок российской нефти вместо потолка цен на нее может войти в новый пакет санкций ЕС, пишет агентство. Россия называет ограничительные меры Запада незаконными

Фото: Jens BÃ¼ttner / dpa / Global Look Press

«Большая семерка» (G7) и Европейский союз обсуждают идею о замене потолка цен на российскую нефть полным запретом на предоставление услуг по ее перевозке морским путем, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Цель инициативы — прекратить участие западных судоходных компаний, в том числе из Греции, Кипра и Мальты, в экспорте российской нефти, поясняет агентство.

Обсуждаемый запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года, сообщили Reuters три источника. Брюссель хотел бы одобрить инициативу в рамках широкого соглашения в рамках G7, прежде чем предлагать ее в виде санкционного пакета внутри Евросоюза, отмечается в материале.

Отмену потолка цен и запрет на предоставление услуг морских перевозок российской нефти продвигают британские и американские чиновники на технических встречах G7. Окончательное решение США будет зависеть от тактики, которую выберет администрация президента Дональда Трампа в условиях продолжения обсуждений урегулирования конфликта на Украине при посредничестве Вашингтона, пишет агентство.

В настоящее время потолок цен на российскую нефть составляет $60 за баррель. G7 и Евросоюз ввели его в конце 2022 года в рамках санкций против России. Позднее обсуждались варианты изменения параметров ценового потолка, в том числе его понижение либо регулярный пересмотр.

Москва называет западные санкции незаконными. В ответ на потолок цен Россия ввела ответные меры и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют введенному G7 лимиту.