Песков заявил, что Индия хорошо зарабатывает на покупке российской нефти

Дмитрий Песков (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Индия, будучи крупным покупателем российской нефти, зарабатывает на этом «достаточно хорошие деньги». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

Он также отметил, что торговля российской нефтью приносит выгоду обеим сторонам.

«Это очень выгодно для Индии. И, конечно, это выгодно для нас. Так что это взаимовыгодный вопрос», — сказал он.

2 декабря Песков заявил о намерении России защитить российско-индийские отношения от внешнего вмешательства. Он подчеркнул, что Россия сосредоточена на увеличении двустороннего бизнеса и не позволит «никому вмешиваться в это».

В конце августа США ввели для Индии 25-процентную пошлину в связи с закупками ею российской нефти, что довело общую пошлину до 50%.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал прекратить закупки российской нефти. Индийские власти подчеркивали, что будут действовать в интересах своих потребителей и обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.