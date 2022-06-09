Зачем понадобился указ об отмене продажи 50% валютной выручки

Решение властей изменить регулирование продаж экспортной выручки стало реакцией на сильное укрепление рубля при низком спросе на валюту, говорят эксперты. По их мнению, механизм валютных ограничений теперь станет более гибким

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Президент Владимир Путин отменил норму об обязательной продаже экспортерами 50% валютной выручки. Само требование об обязательной продаже этой выручки сохраняется, однако теперь определять размер продаваемой на рынке доли будет правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, возглавляемая премьер-министром Михаилом Мишустиным. Сроки продажи валютной выручки определяет Банк России.

Изначально в конце февраля введенное требование об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортеров рассматривалось как основное в экстренной политике по удержанию курса рубля, который превышал 100 руб. за доллар после решения стран G7 заморозить валютные резервы Банка России. Оно должно было заменить валютные интервенции ЦБ, которые регулятор не смог проводить из-за западных санкций.

Однако вскоре на фоне санкций и ограничений властей на вывод капитала за рубеж курс доллара к рублю стал фундаментально определяться соотношением экспорта и импорта: профицит платежного баланса резко подскочил при продолжении поставок нефти и газа за рубеж по высоким ценам и резко упавшем импорте. Вследствие этой тенденции на рынке возник избыток безналичной иностранной валюты, спрос на которую упал. Финансовые власти последовательно смягчали требования в части обязательной продажи выручки экспортеров: в апреле ЦБ увеличил срок, в течение которого такая конвертация должна была состояться, с трех дней до 60, а затем и вовсе до 120. Кроме того, в мае норматив был уменьшен с 80 до 50%.

Какое решение примет правкомиссия в отношении норматива продажи экспортной выручки, пока неизвестно. Основной функцией передачи права установления лимитов правительственной комиссии, скорее, будет гибкая подстройка валютных ограничений, для выделения отдельных экспортеров из общего пула, считает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. «Поэтому стоит ждать существенных изменений валютных ограничений для отдельных компаний/отраслей экспорта. Вероятно, у ряда наиболее существенных игроков валютного рынка лимит будет снижен», — рассуждает он. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предлагала разрешить оставлять валютную выручку несырьевым экспортерам и компаниям, тратящим ее на приобретение импорта.

РБК направил запрос в Минфин.

Эффект для экономики

Потребности в обязательной продаже валюты давно нет, полагает директор по инвестициям «Локо Инвеста» Дмитрий Полевой. «Решение об отмене обязательной продажи валюты — это своеобразная капитуляция перед крепнущим рублем. Приток валюты в страну огромен, а спрос на нее крайне низок, поскольку санкционные эффекты делают ее токсичной для хранения. Пользоваться валютой населению практически невозможно», — отмечает он.

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«Сейчас для курса важен дисбаланс экспорта и импорта, а экспортеры и до введения нынешних мер так или иначе продавали 75–80% валютной выручки для выплаты налогов и обеспечения операционных расходов внутри страны», — написал экономист ВТБ Александр Исаков в Telegram-канале «Твердые цифры».

Краткосрочное укрепление рубля и отсутствие спроса на валюту для экономики не так критичны, говорит Полевой. «Рубль вполне способен продолжить укрепляться или как минимум оставаться крепким. Но одновременно курс останется волатильным: добро пожаловать в давно забытые времена, когда рубль ходил за сырьевой конъюнктурой (до ввода в 2017 году бюджетного правила, стерилизовавшего сверхдоходы от нефти. — РБК). Сохранение устойчиво крепкого курса рубля будет позитивно для инфляции и кредитных ставок, российских потребителей и импортеров, но негативно для всей экспортной части экономики и бюджета», — подчеркивает эксперт.

Экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец обращает внимание, что с точки зрения экономической теории любой спрос на валюту нормален: есть страны — заемщики валюты, есть чистые сберегатели, есть экспортеры валюты на внешние финансовые рынки. «Мы говорим не о полном отсутствии спроса на валюту, а о профиците предложения. Этот профицит нельзя устранить быстро и до конца», — указывает она.

«Вопрос в том, каким будет дальнейшее укрепление рубля с его плюсами и минусами. Среди плюсов кроме снижения инфляционного давления — повышение доступности импорта (в условиях подорожавшей логистики крепкий рубль может компенсировать эти потери). Минусы — проблемы для импортозамещения и потери экспортеров», — поясняет Донец.

Эффекты для курса рубля

После публикации указа президента рубль ослабился. Если в первой половине дня он торговался ниже 58 руб. по отношению к доллару и ниже 62 руб. по отношению к евро, то после 14:00 мск ситуация изменилась. К вечеру 9 июня рубль ушел выше отметки 59 руб. за доллар и выше 63 руб. за евро. Однако в дальнейшем более серьезного ослабления российской валюты ждать не стоит, полагают большинство экспертов.

В отсутствие большой доли рынка, в частности нерезидентов, которые формируют значительный спрос на валюту, смягчение мер валютного контроля в части продажи валютной выручки обладает низкой эффективностью, объясняет экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов: спрос на валюту в любом случае гораздо меньше предложения.

Иного пути, кроме укрепления, для рубля не видят и аналитики Росбанка. Кроме навеса со стороны предложения валюты ситуация усугубляется стремлением банков к девалютизации балансов, пишут они в обзоре. «Спекулятивные аргументы разбиваются о новую реальность, когда банки ничего с этой валютой сделать не могут, заставляя вводить комиссию по валютным счетам (де-факто отрицательную ставку)», — добавляет Полевой.

Бирюков, напротив, ожидает, что отмена требования о продаже валютной выручки может позволить российской валюте ослабнуть до уровней выше 60 руб. за доллар. Впрочем, существенного ослабления рубля не стоит ждать «до возвращения фундаментальных предпосылок — прежде всего восстановления спроса импортеров на валюту», отмечает он.

Снижение предложения валюты за счет сокращения продаж со стороны экспортеров вряд ли случится. Они не будут накапливать валюту на счетах, рассуждает Мурашов: «Во-первых, она не нужна им в таких громадных количествах. Во-вторых, есть санкционный риск, вдруг активы будут заморожены».