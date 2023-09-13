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Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах

Глава «Сбербанка» Греф: россиянам не стоит хранить сбережения в твердых валютах
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ВЭФ

Россиянам не стоит хранить свои сбережения в твердых валютах, заявил глава «Сбербанка» Герман Греф в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас я бы не рекомендовал хранить в тех валютах, в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности», — сказал он.

На рынке есть инструменты для хеджирования риска, в том числе валютного, отметил глава «Сбербанка».

«На рынке есть рублевые облигации. Сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции», — заключил Греф.

«Твердой» называют валюту, покупательная способность и обменный курс которой стабильны и не склонны к снижению.

Хеджирование (от англ. hedge — ограничивать) — способ защиты от рисков, который используется инвесторами при появлении опасений, что цена купленного или проданного — акции, облигации, биржевого контракта на драгметалл — может измениться в нежелательную сторону. При хеджировании инвестор переносит свой риск на тех, кто готов его принять, — спекулянтов. Инструментами хеджирования могут служить фьючерсные и форвардные контракты, свопы и опционы.

До 2022 года 80–90% оборота в валютной секции Мосбиржи приходилось на доллары и евро, писал экономист, экс-глава банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов. Сейчас треть — это доллары, 10% — евро, еще треть — юань, тогда как оставшиеся объемы приходятся на другие валюты, отмечал он. Уход от доллара и евро в расчетах и сокращение доли «твердой» валюты экономист называл одним из факторов ослабления рубля.

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К середине сентября курс доллара превысил отметку в 98 руб. за единицу, предыдущий подъем был в середине августа. К 12 сентября курс снизился до 94,2 руб. за доллар. Курс евро в августе превышал отметку в 107 руб. за единицу. 7 сентября он составил 105,4 руб за доллар. К вечеру 12 сентября курс остался на уровне 101,7 руб. за доллар. Скачок курса произошел после того, как ЦБ объявил о решении с 14 по 22 сентября продать на рынке валюту на общую сумму ₽150 млрд.

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Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года
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