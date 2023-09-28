Швецов назвал опасным злоупотребление валютным регулированием

Меры валютного регулирования должны вводиться для решения тактических задач, заявил Сергей Швецов. Если они будут действовать долго, бизнес найдет способ их обойти

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Злоупотребление валютным регулированием может быть очень опасным и неэффективным. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Мосбиржи, бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«По поводу валютного регулирования. Эти меры — есть достаточно большое количество исследований — должны вводиться для решения тактических задач. Ни одна норма валютного регулирования не работает больше шести месяцев», — сказал Швецов. Он добавил, что рынок всегда найдет способ, как обойти любую меру валютного контроля, как и санкционные ограничения. «Это делает рынок непрозрачным, более дорогим, снижает уровень конкуренции на рынке. Поэтому злоупотребить валютным регулированием очень опасно. Но самое главное, что эффективности от этого не получится», — считает он.

Швецов напомнил, что стратегически одной из причин успеха российского рынка капитала было отсутствие норм валютного регулирования по сравнению с другими странами. «Если мы хотим бороться за мировой пирог этого самого капитала, мы должны быть инвестиционно привлекательны. Любые меры валютного регулирования должны быть компенсированы высокой доходностью. У нас не так много проектов которые имеют чрезвычайно высокую доходность, чтобы иностранный капитал зажмурился и вкладывал в такие проекты денежные средства», — рассуждает Швецов.

Ранее о неэффективности мер валютного контроля высказалась и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она также считает, что бизнес будет искать способы обхода ограничений. «Если мы будем пытаться перекрывать все новые и новые лазейки (бизнеса по переводу денежных средств. — РБК), например ограничивать переводы рублей за рубеж, то эти неэффективные ограничения будут нарастать как снежный ком. Мы будем закрывать что-то, бизнес найдет новую брешь, и так до бесконечности», — сказала Набиуллина. Глава ЦБ считает, что для сдерживания курса рубля работают только экономические стимулы, адекватная стоимость кредита и система налогообложения, выстроенная таким образом, чтобы через трансферное ценообразование не снижать потребность продажи валюты для оплаты налогов.

В начале сентября глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил закрыть лазейки для вывода крупных сумм за рубеж и ограничить переводы в рублях для поддержки курса национальной валюты. «Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например», — говорил Костин. Он предложил установить порог для таких операций в 100 млн руб.

В 2022 году на пике кризиса Банк России ввел многочисленные меры валютного контроля. «Какой-то результат они могли дать, но мы их вводили вместе с другими мерами и видим, что наш анализ показывает, что основной результат был связан с оперативной реакцией денежно-кредитной политики, резким подъемом процентных ставок, потом это было поддержано динамикой экспорта и импорта. Доходы от экспорта резко выросли, а импорт серьезно снизился», — указала Набиуллина. Так, к этим мерам относятся ограничения выдачи наличной валюты с действующих вкладов, на вывоз наличных за границу, ограничение суммы переводов валюты за рубеж и т.д.