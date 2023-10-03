Песков назвал «рудиментом прошлого» повышенное внимание к курсу доллара

Доллар 3 октября впервые за полтора месяца стал дороже 100 руб. Песков призвал не беспокоиться по этому поводу, поскольку «нужно привыкать жить в рублевой зоне» и не зависеть от курса доллара, в том числе эмоционально

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Беспокоиться из-за ослабления рубля к доллару не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого все-таки. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара. Макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями и макрорегулятора, и правительства, поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет», — заверил он.

3 октября курс американской валюты впервые с 14 августа превысил 100 руб., но на этой позиции не закрепился, в течение дня цена меняется в диапазоне 99-100 руб.

Курс евро в последние дни превышал 104 руб., в течение 3 октября его цена варьируется в диапазоне 103-104 руб.

Обе валюты растут в цене с конца прошлого месяца. Последний раз ЦБ устанавливал официальный курс доллара ниже 97 руб. 28 сентября. Евро дешевле 102 руб. последний раз был в тот же день.

Значительные скачки курсов валют были зафиксированы в середине августа. Тогда официальный курс доллара на максимуме был 99,4 руб. (11 августа), евро на максимуме стоил 110,7 руб.

На этом фоне Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 12%. В сентябре она выросла до 13%. При этом регулятор отмечал, что усиление внешних торговых и финансовых ограничений «может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса».

Власти также рассматривали возможность ввести ограничения на движение капитала, чтобы сдержать ослабевание рубля. Например, как сообщали Reuters и Bloomberg, обсуждалась идея Минфина обязать экспортеров продавать до 90% валютной выручки. Против этого возразил Центробанк: вне зависимости от того, насколько жестким будет контроль за движением капитала, «компании в конечном итоге найдут обходные пути», посчитал регулятор.