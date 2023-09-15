Набиуллина назвала неэффективными ограничения на вывод рублей из страны

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, почему ограничения на валютные операции могут не оказать эффекта на курс рубля. В прошлом году они сработали вместе с другими кардинальными изменениями в ДКП и платежном балансе

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Введение ограничительных мер на операции с валютой, в том числе ограничений на вывод рублей за границу, может не оказать эффективного влияния на курс рубля. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

«Перевод средств в зарубежный банк сам по себе не создает спроса на валюту. Спрос возникает в момент, когда эта валюта приобретается. Повлиять на спрос можно только через повышение привлекательности рубля как средства сбережения. И, кстати, для курса неважно, конвертируются ли рубли с российского счета или с иностранного. Важны стимулы для этой конвертации», — сказала Набиуллина.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил закрыть лазейки для вывода денег за рубеж, в частности обратить внимание на денежные переводы в рублях. «Нужны какие-то дополнительные действия [для поддержки рубля] к тому, что мы привыкли делать. К примеру, остаются лазейки. Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например», — говорил Костин. Он предложил установить порог для таких операций в 100 млн руб. Набиуллина ответила, что считает эту меру неэффективной.

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Существенного влияния на рубль не окажут и другие меры, в частности возврат к обязательной продаже валютной выручки, следует из слов главы ЦБ.

«Продав свою валютную выручку, экспортеры могут купить ее обратно в тех объемах, которые сочтут нужными. В итоге возрастет оборот на валютном рынке, но баланс спроса и предложения валюты не изменится. Одновременно это создаст неудобства для компаний, для которых выручка нужна для покупки импортного оборудования, издержки на дополнительную конвертацию, но эффекта на курс это не окажет значимого», — объяснила Набиуллина. Она добавила, что доля продажи на рынке валютной выручки экспортерами остается высокой. При этом значительная часть их выручки, около 42%, уже является рублевой.

Репатриация валютной выручки не означает, что на величину вернувшихся в страну средств вырастет предложение валюты на российском рынке, отметила глава ЦБ: «Вне зависимости от того, где вы храните сбережения этой валюты, в иностранном банке или в российском банке, ее на рынке не прибавится. Она будет храниться на валютных счетах в российском банке, и на курс это не окажет влияния».

В настоящее время компании вынуждены выстраивать разные сложные цепочки внешнеэкономической деятельности и платежей, которые позволяют обходить ограничения, говорит Набиуллина: «Если мы будем пытаться перекрывать все новые и новые лазейки (бизнеса по переводу денежных средств. — РБК), например ограничивать переводы рублей за рубеж, то эти неэффективные ограничения будут нарастать как снежный ком. Мы будем закрывать что-то, бизнес найдет новую брешь, и так до бесконечности». По ее мнению, для сдерживания курса рубля работают только экономические стимулы, адекватная стоимость кредита и система налогообложения, выстроенная таким образом, чтобы через трансферное ценообразование не снижать потребность продажи валюты для оплаты налогов.

В прошлом году на пике кризиса ЦБ ввел многочисленные меры валютного контроля, однако вместе с ними происходили кардинальные изменения в других сферах. «Какой-то результат они могли дать, но мы их вводили вместе с другими мерами и видим, что наш анализ показывает, что основной результат был связан с оперативной реакцией денежно-кредитной политики, резким подъемом процентных ставок, потом это было поддержано динамикой экспорта и импорта. Доходы от экспорта резко выросли, а импорт серьезно снизился», — рассказала Набиуллина.

Банк России в марте 2022 года ввел ограничительные меры по операциям с валютой для физических и юридических лиц. К ним относятся ограничения выдачи наличной валюты с действующих вкладов, на вывоз наличных за границу, ограничение суммы переводов валюты за рубеж и т.д.

В первой половине 2023 года переводы за рубеж сократились примерно вдвое по сравнению со второй половиной прошлого года, говорила Набиуллина в июле. По ее словам, в этом году их объемы практически не меняются от месяца к месяцу.