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Bloomberg узнал причину отказа властей от ужесточения валютного контроля

Bloomberg: власти отказались от ужесточения валютного контроля из-за позиции ЦБ
Идея об ограничении движения капитала принадлежала Минфину, но ее не поддержал ЦБ, а также Орешкин и Решетников. Из позиции Центробанка следовало, что компании все равно найдут пути, как обойти ограничения, пишет Bloomberg
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Центральный банк России на фоне ослабления курса рубля возражал против введения жесткого валютного контроля, за который выступал Минфин, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, изначально министр финансов Антон Силуанов предлагал обязать экспортеров продавать до 90% валютной выручки. О том, что власти обсуждают эту меру, также писал Reuters; другие источники агентства и Financial Times передавали, что речь может идти о требовании продажи 80–90% валюты в течение 70–90 дней после ее получения.

Bloomberg узнал причину отказа властей от ужесточения валютного контроля
Bloomberg узнал причину отказа властей от ужесточения валютного контроля

Как пишет агентство, в ЦБ заявили, что обменный курс валют «определяется балансом рисков и разницей между курсами за границей и внутри России». Регулятор указал, что вне зависимости от того, насколько жестким будет контроль за движением капитала, «компании в конечном итоге найдут обходные пути».

Агентство отмечает, что другие участники встречи не заняли твердой позиции, но в итоге присоединились к помощнику президента Максиму Орешкину, который поддержал ЦБ. В день, когда курс доллара превысил 100 руб., в ТАСС вышла колонка Орешкина, в которой он объяснил падение рубля мягкой денежно-кредитной политикой и отметил, что у Банка России есть все инструменты для нормализации ситуации.

В итоге, как говорили ранее собеседники Bloomberg, власти решили отказаться от принуждения экспортеров в части ограничения движения капитала, но решили разработать для них рекомендации. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительству удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом, а также разработать механизмы сдерживания роста кредитования.


Об идее властей вернуть ограничения на движение капитала из-за падения курса рубля Bloomberg сообщил 15 августа. В тот же день Центробанк внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. По данным агентства, обсуждение ограничительных мер шло до того, как было принято это решение.

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В августе курс обеих валют достиг пиков почти за полтора года: цена американской валюты превысила 100 руб. (максимум марта 2022-го — 120 руб.), европейской валюты — 110 руб. (мартовский максимум 2022-го — 127 руб.). Именно в марте того года власти прибегали к требованию об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, чтобы сдержать снижение рублевого курса.

На фоне появления статьи Bloomberg о возможном введения контроля за движением капитала и доллар, и евро подешевели почти на 2 руб.

На закрытии торгов 18 августа доллары продавались по 93,75 руб., евро — по 101,9 руб. В основном с начала недели цена на обе валюты падала, демонстрируя небольшие скачки.

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