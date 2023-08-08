Эксперты ВШЭ оценили влияние падающего рубля на рост цен

Ослабление рубля на 30% с начала года добавит 1,5–3 процентных пункта к инфляции, считают экономисты ВШЭ. Другие эксперты солидарны с нижней границей диапазона. По оценке ЦБ, 10% падения курса добавляет инфляции 0,5–0,6 п.п.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ослабление рубля имеет значительный потенциальный проинфляционный эффект и добавляет к общей инфляции от 1,5 до 3 процентных пунктов. Такая оценка приводится в свежем выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» Центра развития НИУ ВШЭ.

Выпуск посвящен анализу инфляции и монетарной политики за два квартала текущего года.

С начала года (за точку отсчета взяты данные Московской биржи от 3 января — 71,14 руб. за доллар и 74,8 руб. за евро) рубль ослабел примерно на 30% по отношению к доллару и евро. Из приведенных в бюллетене графиков видно, что относительно доллара российская валюта за полгода подешевела приблизительно на 27%, к евро — на 33%.

К 7 августа рубль ослабел еще больше: в этот день доллар впервые с марта 2022 года поднимался выше отметки 97 руб., евро превышал 106 руб., но к концу торгового дня курс скорректировался до 95,3 руб./долл. и до 105,3 руб./евро.

Проинфляционный эффект слабого рубля

«Потенциальный проинфляционный эффект в количественном выражении является значительным и составляет +1,5–3,0 п.п. к общей инфляции», — говорится в бюллетене Центра развития.

Авторы отмечают, что перенос валютных издержек в цены оказался отложенным из-за большого объема запасов, сформированных при более крепком курсе, и «пока не проявил себя в полной мере».

По оценке Банка России, при ослаблении курса на 10% годовая инфляция увеличивается на 0,5–0,6 п.п., сообщили РБК в пресс-службе регулятора. Это соответствует нижней границе оценки Центра развития НИУ ВШЭ (1,5 п.п. при ослаблении рубля на 30%).

«Произошедшее изменение курса может проявляться в ценах на горизонте вплоть до года», — отметили в пресс-службе ЦБ.

РБК также обратился за комментариями в Минэкономразвития и Минфин.

Экономисты «Ренессанс Капитала» исходят из того, что ослабление рубля на 10% дает +1 п.п. к уровню инфляции, говорит главный экономист компании по России и СНГ Софья Донец. Однако для расчета принципиально важно, насколько устойчиво ослабление и какова была курсовая динамика до этого, отмечает она.

«Импортеры переносят в цены не столько текущие, сколько средние ожидаемые в будущем курсы, стремятся переставлять цены реже, используют «круглые числа» для повышения (например, 10%), более склонны повышать цены при ослаблении, чем понижать при укреплении. Это объясняет, почему мы не видели снижения импортных цен в 2022 году, а перенос в цены в 2023-м начался после выхода курса доллара устойчиво выше 80 руб.», — поясняет экономист.

По словам Донец, «вклад» ослабления рубля в инфляцию до конца года может составить до 1,5 п.п. «Это позволит ей остаться ниже 6% год к году по нашему прогнозу», — замечает она.

При этом перенос ослабления рубля на цены — краткосрочный фактор, который не перейдет в инфляцию 2024 года, считает Донец.

Инфляционный эффект ослабления рубля неизбежен, учитывая структуру российского потребления, значительную долю в котором занимает импорт или товары, зависимые от мировых цен, отмечает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Он называет оценку +0,5 п.п. на каждые 10% ослабления курса рубля «похожими на реальность».

Эффект, по его словам, сильнее для товаров народного потребления, поэтому по ним рост цен более заметный. Эксперт также обращает внимание на то, что укрепление рубля снижает инфляцию медленнее, чем его ослабление ускоряет рост цен.

Динамика роста цен

ЦБ таргетирует инфляцию на уровне 4%. В период с 18 по 24 июля она превысила целевой показатель и составила 4,19% год к году. До этого инфляция была выше 4% в конце марта.

По итогам июня инфляция составила 3,25%. Ценовая динамика существенно ускорилась, оперативные данные о динамике цен в июле указывают на развитие тенденции, отмечается в бюллетене «Центра развития». Основной вклад в рост цен вносят товарные категории, тогда как фактор увеличения стоимости платных услуг отошел на второй план, констатируют авторы.

Как напоминают аналитики Центра развития ВШЭ, среди продовольственных товаров сильнее всего за прошедшие 12 месяцев подорожали продукция общепита (рост примерно на 5%), яйца (на 4%) и рыбные продукты (около 4%). Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен — около 11% — продемонстрировали табачные изделия. Цены на платные услуги выросли за прошедшие 12 месяцев примерно на 11%.

ЦБ 21 июля после долгого перерыва поднял ключевую ставку сразу с 7,5 до 8,5% годовых и указал, что на следующих заседаниях будет рассматривать дальнейшее повышение ставки. Устойчивое инфляционное давление в экономике усиливается, в частности за счет увеличения внутреннего спроса, превышающего возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов, констатировал регулятор. Также ЦБ указал на рост инфляционных ожиданий.

«Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски», — подчеркивал ЦБ. Эффект от ослабления рубля еще не полностью отражен в ценах, предупреждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция в 2023 году составит 5,0–6,5% и вернется к 4% в 2024 году. Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает инфляцию на уровне 5,3% по итогам года. Центр развития ВШЭ повысил свой прогноз по инфляции на конец года до 6% и ожидает, что показатель вернется к 4% к концу 2024 года. Эксперты ВШЭ также прогнозируют повышение ключевой ставки до 10% к концу этого года.