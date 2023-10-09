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Россияне снова начали покупать валюту после двух месяцев продаж

Центробанк: россияне перешли к покупке валюты после двух месяцев продаж
На фоне продолжающегося несколько месяцев ослабления рубля население перешло от продажи к покупке валюты на бирже и в банках. За месяц граждане купили валюты почти на 40 млрд руб., сообщил ЦБ
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

В сентябре население перешло к нетто-покупкам иностранной валюты, сообщил Банк России в обзоре рисков финансовых рынков. В июле и августе физлица предпочитали продавать валюту, следует из прошлых обзоров.

«Население в сентябре перешло к нетто-покупкам (то есть покупки минус продажи. — РБК) иностранной̆ валюты, в целом за месяц граждане приобрели валюты на сумму 39,4 млрд руб», — отмечается в обзоре регулятора. Покупали валюту на бирже (на 53,8 млрд руб.), через крупнейшие банки физлица, наоборот, продали валюты на 14,4 млрд руб.

При этом ЦБ скорректировал методологию подсчета покупки и продажи валюты гражданами. «К покупкам/продажам иностранной̆ валюты, совершаемым физическими лицами через посредников на биржевом рынке (брокеров), были добавлены операции отдельных организаций, осуществляющих сделки покупки/продажи иностранной̆ валюты от своего лица, но преимущественно в пользу физических лиц», — говорится в примечании регулятора.

До этого в течение двух месяцев граждане больше продавали валюту, чем покупали. Так, в июле нетто-продажи составляли 44,4 млрд руб., а в августе — 42,1 млрд руб., следует из ранее опубликованных обзоров регулятора.

Последний раз нетто-покупки валюты населением ЦБ фиксировал в июне. Тогда по итогам месяца чистые покупки валюты на бирже и через крупнейшие банки составляли 300 млн руб.

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