Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих

В Сбербанке изучили динамику зарплатных начислений во время карантина и самоизоляции. Снижение зарплат наблюдается не только в сфере малого бизнеса

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%. К такому выводу пришли эксперты лаборатории «СберДанные» Сбербанка в отчете, в котором проанализировали динамику зарплат во время пандемии коронавируса (есть у РБК).

В среднем за март—май 2020 года объем Фонда оплаты труда (ФОТ) сократился на 4% по сравнению с трендом 2020 года. При этом в марте зарплаты показали небольшой рост на 1,7% относительно тренда. В апреле зарплаты сократились на 6%, а в мае они упали на 7,6%. Эксперты отметили, что объем ФОТа начал восстанавливаться после открытия экономики в июне.

С полной потерей доходов столкнулись 2,5% тех, кто работал в начале года, пособие по безработице уже получили 6% из них, отметили эксперты.

Наиболее остро кризис сказался на торговле, гостиничном бизнесе, ресторанах, спорте, массовых мероприятиях, услугах. Эксперты отметили, что за счет выплат учителям и врачам в бюджетном секторе медицины и образования ситуация даже улучшилась, но в частном все оказалось ровно наоборот: медицина и образование оказались среди наиболее пострадавших секторов.