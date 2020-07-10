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Экономика ,  
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Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих

В Сбербанке изучили динамику зарплатных начислений во время карантина и самоизоляции. Снижение зарплат наблюдается не только в сфере малого бизнеса
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%. К такому выводу пришли эксперты лаборатории «СберДанные» Сбербанка в отчете, в котором проанализировали динамику зарплат во время пандемии коронавируса (есть у РБК).

В среднем за март—май 2020 года объем Фонда оплаты труда (ФОТ) сократился на 4% по сравнению с трендом 2020 года. При этом в марте зарплаты показали небольшой рост на 1,7% относительно тренда. В апреле зарплаты сократились на 6%, а в мае они упали на 7,6%. Эксперты отметили, что объем ФОТа начал восстанавливаться после открытия экономики в июне.

С полной потерей доходов столкнулись 2,5% тех, кто работал в начале года, пособие по безработице уже получили 6% из них, отметили эксперты.

Наиболее остро кризис сказался на торговле, гостиничном бизнесе, ресторанах, спорте, массовых мероприятиях, услугах. Эксперты отметили, что за счет выплат учителям и врачам в бюджетном секторе медицины и образования ситуация даже улучшилась, но в частном все оказалось ровно наоборот: медицина и образование оказались среди наиболее пострадавших секторов.

Минэкономразвития заявило об отсутствии резкого падения доходов россиян
Экономика
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Вопреки расхожему мнению, снижение зарплат не является проблемой в основном малого бизнеса. Это проблема отраслей, а не размера компании», — говорится в отчете.

За время карантина зарплатные начисления сильнее упали у крупного и среднего бизнеса, а не у малого и микробизнеса, как можно было бы ожидать, отметили авторы отчета. В мае у крупнейших компаний сокращение ФОТа оказалось лишь немногим меньше, чем у крупных и средних, выяснили исследователи.

Минэкономразвития 7 июля выступило с опровержением информации о резком падении доходов населения на фоне пандемии. В министерстве привели данные Росстата об уровне средней номинальной зарплаты, которая в апреле составила 49,3 тыс. руб. Кроме того, чиновники напомнили, что реальные зарплаты, то есть начисленные суммы с учетом инфляции, снизились в апреле на 2% к апрелю 2019 года. Тем самым министерство указало на отсутствие резкого падения доходов в стране.

Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии
Экономика
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В ходе исследования ЦСР, проведенного в мае, большинство россиян (58%) заявили о снижение дохода в своих семьях во время пандемии, а 5% полностью его лишились. При этом 33% сообщили о переменах в трудовых отношениях: у 52% из них сократились зарплаты, 25% отправили в неоплачиваемый отпуск, 23% уволили.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: зарплаты, Сбербанк, коронавирус, карантин
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