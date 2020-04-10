Аналитики описали сценарий с восстановлением экономики России к 2023 году

ВВП России сократится на 10–11% в этом году, следует из негативных сценариев McKinsey и Scope Ratings. Такое возможно, если распространение вируса сдержать не удастся и мировая экономика упадет более чем на 5%, оценили в McKinsey

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Российская экономика уменьшится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем — на 10,2%, следует из обзора международной консалтинговой компании McKinsey & Company «Влияние COVID-19 на российскую экономику», с которым ознакомился РБК.

В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года.

В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше — до середины 2023 года.

Прогноз датирован 31 марта, это промежуточная версия, объяснили РБК в McKinsey. Он будет обновлен позднее в апреле с учетом произошедших с конца марта событий: с одной стороны, президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля (негативно для прогноза); с другой, правительство заложило 1,4 трлн руб. (около 1,3% ВВП) в бюджете на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса и даже больше с учетом решений Путина 8 апреля, расширивших социальную поддержку населения (позитивно для прогноза).

Падение цен на нефть в прогнозе учитывалось, но не в полном объеме, сказал РБК представитель McKinsey. Использовалась модель компании Oxford Economics, доработанная совместно с McKinsey Global Institute, добавил он.