Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 74,61 (-1,14) Quote, 09 апр, 12:37
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 81,09 (-1,15) Quote, 09 апр, 12:37
Власти решили не штрафовать водителей из-за «спрятанных в кустах» камер Общество, 08:31 Северная Дакота, укороченный плей-офф. Сценарии продолжения сезона НХЛ Спорт, 08:30 Суд продлил арест устроившему стрельбу в воинской части в Забайкалье Общество, 08:12 Аналитики описали сценарий с восстановлением экономики России к 2023 году Экономика, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:46 Продюсеры предложили запрет на передачу прав телеканалам и видеосервисам Технологии и медиа, 07:30 В Китае за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом Общество, 07:24 Из-за ситуации с коронавирусом 80% россиян перестали выходить на улицу Общество, 07:00 «Коммерсантъ» узнал о расследовании хищений при создании боевых роботов Общество, 06:55 Москвичам в период изоляции предложили посещать кладбища дистанционно Общество, 06:17 Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот Экономика, 06:00 Продюсер Харви Вайнштейн излечился от коронавируса Общество, 05:53 В Альфа-банке спрогнозировали рост числа отзывов лицензий Бизнес, 05:33 В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Трампом и Сальманом Политика, 05:22
Экономика ,  
0 

Аналитики описали сценарий с восстановлением экономики России к 2023 году

ВВП России сократится на 10–11% в этом году, следует из негативных сценариев McKinsey и Scope Ratings. Такое возможно, если распространение вируса сдержать не удастся и мировая экономика упадет более чем на 5%, оценили в McKinsey
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российская экономика уменьшится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем — на 10,2%, следует из обзора международной консалтинговой компании McKinsey & Company «Влияние COVID-19 на российскую экономику», с которым ознакомился РБК.

  • В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года.
  • В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше — до середины 2023 года.

Прогноз датирован 31 марта, это промежуточная версия, объяснили РБК в McKinsey. Он будет обновлен позднее в апреле с учетом произошедших с конца марта событий: с одной стороны, президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля (негативно для прогноза); с другой, правительство заложило 1,4 трлн руб. (около 1,3% ВВП) в бюджете на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса и даже больше с учетом решений Путина 8 апреля, расширивших социальную поддержку населения (позитивно для прогноза).

Падение цен на нефть в прогнозе учитывалось, но не в полном объеме, сказал РБК представитель McKinsey. Использовалась модель компании Oxford Economics, доработанная совместно с McKinsey Global Institute, добавил он.

Рост безработицы, падение доходов

«Возможно, мы наблюдаем самый резкий удар по мировой экономике за послевоенную историю», — пишут аналитики McKinsey.

Если Россия с помощью введенных карантинных ограничений сможет остановить распространение инфекции до конца второго квартала, а восстановительный рост начнется уже с июля, ВВП по итогам года сократится на 3,8%, следует из прогнозных оценок.

В пессимистичном сценарии распространение коронавируса сдержать не получится, мировая экономика окажется в затяжной рецессии (по итогам 2020 года мировой ВВП упадет на 5,7%). Российская экономика в таком случае переживет падение примерно на 10% в 2020 году, при этом пик кризиса придется на первый квартал 2021 года, когда ВВП рухнет на 14%.

Наибольшее падение в обоих сценариях ожидается в потребительском спросе и инвестициях:

  • при базовом сценарии потребление в 2020 году сократится на 4,9 трлн руб. (в ценах 2016 года), а в пессимистическом варианте — на 10,5 трлн руб.;
  • инвестиции упадут на 2,1–3,9 трлн руб. в зависимости от сценария.

Закрытие части производств, предприятий розничной торговли и сферы услуг приведет к росту безработицы, который будет носить краткосрочный характер при контроле за распространением вируса. Но он может привести к сохранению безработицы на уровне выше 8% в среднесрочной перспективе при повторных вспышках эпидемии и продолжительных карантинных мерах, предупреждают авторы обзора McKinsey. Рост безработицы повлечет за собой падение реальных располагаемых доходов населения, что приведет к сжатию потребительского спроса.

Падение ВВП до 11%

Схожие оценки падения российского ВВП опубликовало 8 апреля немецкое рейтинговое агентство Scope Ratings. В его сценарном анализе выделяются три сценария — базовый, стрессовый и наихудший. ВВП России упадет на 3,3, 8,8 или 11,3% в зависимости от сценария.

Главный сценарный параметр — продолжительность возвращения различных секторов российской экономики к докризисным показателям. Прогноз Scope учитывает падение цен на нефть. Scope анализирует ВВП производственным методом (по валовой добавленной стоимости секторов). Сектора разделены на нефтедобывающий (где наиболее выражен эффект низких нефтяных цен) и прочие секторы, которые в сценарном анализе работают с почти полной, средней и низкой загрузкой. Также учтен положительный эффект от фискальных мер, объявленных правительством по состоянию на 8 апреля.

  • Базовый сценарий исходит из следующих предпосылок: среднегодовая цена нефти Brent $35 за барр. в 2020 году, постепенное снятие карантинных ограничений ко второй половине года, прибавка к ВВП от мер фискальной и денежно-кредитной политики, объявленных властями.
  • Наихудший сценарий исходит из того, что карантинные ограничения продлятся до конца 2020 года, а цены на нефть остаются на уровне $20.
  • При среднем (стрессовом) сценарии Scope исходит из того, что средняя загрузка производственных мощностей в экономике составляет чуть более 75% во втором–третьем кварталах 2020 года, сказал РБК аналитик Scope Ratings по суверенным рейтингам Левон Камерян.

Российский сектор услуг тесно связан с нефтегазовой отраслью и поэтому тоже уязвим к падению цен на нефть, указал Камерян. «Сектор недвижимости, внешняя торговля и туризм, отдых и развлечения напрямую затронуты запретами на поездки, карантинами и политикой социального дистанцирования, поэтому в этих секторах мы ожидаем среднюю загрузку около 60% во втором–третьем кварталах», — сообщил РБК аналитик Scope.

Другие прогнозы

Бизнес-омбудсмен Борис Титов не исключает падения российского ВВП на 10%. Власти тоже допускают падение ВВП до 10%, сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников. Bank of America прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5,6%.

ОЭСР оценивала, что первый удар по экономике России будет на уровне минус 22–23% за первый полный месяц карантина. Если строгие ограничительные меры продлятся месяц, эффект на годовой рост ВВП будет до минус 2 п.п., а за три месяца он может оказаться на 4–6 п.п. ниже, чем если бы карантина не было.

Прогноз Deutsche Bank — минус 4,2% на этот год. Консенсус-прогноз 19 экспертов, опрошенных Центром развития ВШЭ, — минус 2%. Самый оптимистичный — Всемирный банк, который 9 апреля заявил, что ВВП России снизится на 1%.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина, Евгения Чернышова
Теги: российская экономика, ВВП России, рейтинговое агентство, McKinsey, прогноз
Материалы по теме
Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн
Экономика
Кудрин оценил необходимую экономике господдержку минимум в 7% ВВП
Экономика
Власти накопили перед кризисом денежную подушку на 18 трлн руб.
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter