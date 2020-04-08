Титов не исключил падения ВВП более чем на 10% в 2020 году
Бизнес-омбудсмен Борис Титов не исключает, что падение ВВП и дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года в России могут составить более 10%. Об этом он заявил на пресс-конференции.
«Я думаю, что сокращение ВВП, если мы говорим о марте, это точно двузначные цифры», — предупредил Титов.
Дальнейшее состояние экономики будет зависеть от того, насколько долго продлится карантин, и от результатов переговоров о сокращении добычи нефти.
«И в целом по году могут быть двузначные цифры [падения ВВП]», — отметил бизнес-омбудсмен.
Титов пояснил, что в 2019 году вклад нефтяного сектора в ВВП России составлял 14%, торговли — 12%, обрабатывающего сектора — 11%. Все эти сферы серьезно пострадали из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.