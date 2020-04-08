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Титов не исключил падения ВВП более чем на 10% в 2020 году

В марте падение ВВП будет двузначным, а дальше все зависит от сроков карантина и цены на нефть. Бизнес-омбудсмен опасается, что и по итогам года экономика сократится более чем на 10%
BRENT BR-5.20 $32,1 -2,87%
Борис Титов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Бизнес-омбудсмен Борис Титов не исключает, что падение ВВП и дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года в России могут составить более 10%. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я думаю, что сокращение ВВП, если мы говорим о марте, это точно двузначные цифры», — предупредил Титов.

Дальнейшее состояние экономики будет зависеть от того, насколько долго продлится карантин, и от результатов переговоров о сокращении добычи нефти.

«И в целом по году могут быть двузначные цифры [падения ВВП]», — отметил бизнес-омбудсмен.

Титов пояснил, что в 2019 году вклад нефтяного сектора в ВВП России составлял 14%, торговли — 12%, обрабатывающего сектора — 11%. Все эти сферы серьезно пострадали из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

По мнению бизнес-омбудсмена, дефицит бюджета по итогам года может быть более 10%, если цена на нефть не увеличится.

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Экономика

Ожидания Титова насчет сокращения ВВП — один из самых жестких прогнозов о будущем российской экономики. Власти допускают падение ВВП до 10%, сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников. Bank of America прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5,6%.

ОЭСР оценивала, что первый удар по экономике России будет на уровне минус 22–23% за первый полный месяц карантина. Если строгие ограничительные меры продлятся месяц, эффект на годовой рост ВВП будет до минус 2 п.п., а за три месяца он может оказаться на 4–6 п.п. ниже, чем если бы карантина не было.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Борис Титов, ВВП
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